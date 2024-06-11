https://1prime.ru/20240611/mayning-849053305.html
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему - 11.06.2024, ПРАЙМ
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему
Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:13+0300
2024-06-11T09:13+0300
2024-06-11T09:14+0300
криптовалюта
росфинмониторинг
майнинг
антиотмывочная система россии
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно. "С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг. Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций. "Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд. Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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росфинмониторинг, майнинг, антиотмывочная система россии
Криптовалюта, Росфинмониторинг, майнинг, антиотмывочная система России
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему
Росфинмониторинг выступает за включение майнинговых пулов в антиотмывочную систему
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно.
"С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг.
Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций.
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты
"Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд.
Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.