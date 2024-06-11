Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240611/mayning-849053305.html
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему - 11.06.2024, ПРАЙМ
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему
Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:13+0300
2024-06-11T09:14+0300
криптовалюта
росфинмониторинг
майнинг
антиотмывочная система россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_a4881b62eac36c17cf76b24e6bd8508c.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно. "С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг. Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций. "Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд. Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240611/ukaz-849051592.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_93f043989a58a8c163db5b1eb9450b05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росфинмониторинг, майнинг, антиотмывочная система россии
Криптовалюта, Росфинмониторинг, майнинг, антиотмывочная система России
09:13 11.06.2024 (обновлено: 09:14 11.06.2024)
 
Майнинговые пулы предложили включить в антиотмывочную систему

Росфинмониторинг выступает за включение майнинговых пулов в антиотмывочную систему

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно.
"С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию", - рассказал Негляд, отвечая на вопрос, какой подход к регулированию майнинга поддерживает Росфинмониторинг.
Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности. По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты
08:23
"Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее. Надеюсь, что в ближайшую сессию парламент примет эти проекты", - отметил Негляд.
Как ранее на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим в отношении выпуска криптовалют.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
КриптовалютаРосфинмониторингмайнингантиотмывочная система России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала