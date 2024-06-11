Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом" - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/net4gas-849055812.html
Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом"
Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом" - 11.06.2024, ПРАЙМ
Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом"
Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет нижестоящего суда на продолжение... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:57+0300
2024-06-11T09:57+0300
экономика
суд
газпром экспорт
заграница
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет нижестоящего суда на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" за рубежом, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие", где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части постановления кассационного суда. Чешская компания оспорила в суде третьей инстанции, минуя апелляционный арбитражный суд, определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта. Тогда суд первой инстанции полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро (около 11,3 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом. Согласно февральскому заявлению Net4Gas, около года назад эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и Net4Gas решила приступить к арбитражному разбирательству. Как сообщал информагентству ЧТК главный экономист пражского банка Trinity Bank Лукаш Кованда, "Газпром" не платил Net4Gas с конца 2022 года. Ранее он арендовала газопроводы в Чехии, чтобы использовать их для поставок газа по "Северному потоку" с севера Германии в ее южную часть и в Австрию. По словам Кованды, после разрушения газопроводов "Газпром" явно не видит причин, по которым он должен продолжать платить Net4Gas за арендованную мощность газопровода. При этом, по мнению чешской стороны, он прекратил выплату раньше, чем мог по закону. Тем временем чешская госкомпания ČEPS по поручению правительства купила 29 сентября фирму Net4Gas Holdings, которая управляет разветвленной системой газопроводов и газотранспортных станций на территории Чехии, за 5 миллиардов крон.
https://1prime.ru/20240611/gaz-849054814.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, газпром экспорт, заграница
Экономика, суд, Газпром экспорт, заграница
09:57 11.06.2024
 
Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом"

Net4Gas проиграла дело о запрете на спор с "Газпром экспортом" за границей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет нижестоящего суда на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" за рубежом, следует из материалов дела.
"Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие", где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части постановления кассационного суда. Чешская компания оспорила в суде третьей инстанции, минуя апелляционный арбитражный суд, определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта.
Тогда суд первой инстанции полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро (около 11,3 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом.
Согласно февральскому заявлению Net4Gas, около года назад эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и Net4Gas решила приступить к арбитражному разбирательству.
Как сообщал информагентству ЧТК главный экономист пражского банка Trinity Bank Лукаш Кованда, "Газпром" не платил Net4Gas с конца 2022 года. Ранее он арендовала газопроводы в Чехии, чтобы использовать их для поставок газа по "Северному потоку" с севера Германии в ее южную часть и в Австрию. По словам Кованды, после разрушения газопроводов "Газпром" явно не видит причин, по которым он должен продолжать платить Net4Gas за арендованную мощность газопровода. При этом, по мнению чешской стороны, он прекратил выплату раньше, чем мог по закону.
Тем временем чешская госкомпания ČEPS по поручению правительства купила 29 сентября фирму Net4Gas Holdings, которая управляет разветвленной системой газопроводов и газотранспортных станций на территории Чехии, за 5 миллиардов крон.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Газпром" сообщил о падении добычи газа до исторического минимума
09:47
 
ЭкономикасудГазпром экспортзаграница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала