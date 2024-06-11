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Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом"

Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом" - 11.06.2024, ПРАЙМ

Net4Gas проиграла в кассации дело о запрете на спор с "Газпром экспортом"

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет нижестоящего суда на продолжение... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:57+0300

2024-06-11T09:57+0300

2024-06-11T09:57+0300

экономика

суд

газпром экспорт

заграница

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу оператора газопроводов Чехии Net4Gas на запрет нижестоящего суда на продолжение спора с компанией "Газпром экспорт" за рубежом, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие", где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части постановления кассационного суда. Чешская компания оспорила в суде третьей инстанции, минуя апелляционный арбитражный суд, определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 марта. Тогда суд первой инстанции полностью удовлетворил заявление "Газпром экспорта", запретив Net4Gas продолжать спор в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. Суд также определил взыскать с ответчика около 113 миллионов евро (около 11,3 миллиарда рублей по текущему курсу) в пользу "Газпром экспорта" на случай нарушения запрета на разбирательство за рубежом. Согласно февральскому заявлению Net4Gas, около года назад эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и Net4Gas решила приступить к арбитражному разбирательству. Как сообщал информагентству ЧТК главный экономист пражского банка Trinity Bank Лукаш Кованда, "Газпром" не платил Net4Gas с конца 2022 года. Ранее он арендовала газопроводы в Чехии, чтобы использовать их для поставок газа по "Северному потоку" с севера Германии в ее южную часть и в Австрию. По словам Кованды, после разрушения газопроводов "Газпром" явно не видит причин, по которым он должен продолжать платить Net4Gas за арендованную мощность газопровода. При этом, по мнению чешской стороны, он прекратил выплату раньше, чем мог по закону. Тем временем чешская госкомпания ČEPS по поручению правительства купила 29 сентября фирму Net4Gas Holdings, которая управляет разветвленной системой газопроводов и газотранспортных станций на территории Чехии, за 5 миллиардов крон.

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суд, газпром экспорт, заграница