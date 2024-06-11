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В ГД призвали отнести некоторые предприятия ОПК к экономически значимым

В ГД призвали отнести некоторые предприятия ОПК к экономически значимым - 11.06.2024, ПРАЙМ

В ГД призвали отнести некоторые предприятия ОПК к экономически значимым

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об отнесении российских предприятий оборонно-промышленного комплекса с... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:50+0300

2024-06-11T10:50+0300

2024-06-11T10:50+0300

вооружения

госдума

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об отнесении российских предприятий оборонно-промышленного комплекса с годовой выручкой более 10 миллиардов рублей к экономически значимым организациям (ЭЗО). Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым. Он подготовлен в целях дальнейшего перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию и направлен на увеличение круга российских хозяйственных обществ, удовлетворяющих условиям для включения их в перечень ЭЗО. Исходя из пояснительной записки, анализ правоприменительной практики выявил потребность в расширении критериев для включения в перечень ЭЗО в целях предотвращения блокировки деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В связи с этим законопроект включает в перечень ЭЗО российские хозобщества, входящие в сводный реестр организаций ОПК и имеющие объем выручки более 10 миллиардов рублей за последний завершенный отчетный год. Кроме того, действующее законодательство обязывает граждан и резидентов РФ, косвенно владеющих более 50% акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО, принадлежащими иностранной холдинговой компании, вступить в прямое владение такими акциями (долями). Законопроект уточняет, что данная обязанность теперь будет возникать у граждан и резидентов РФ, владеющих не менее чем 50% акций (долей) ЭЗО, принадлежащими иностранной холдинговой компании. Это изменение в пояснительной записке объясняется тем, что "российские косвенные участники с долей не менее чем 50% сталкиваются с блокированием на уровне иностранной холдинговой компании принятия решений, связанных с деятельностью экономически значимых организаций".

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госдума, впк