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В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову*"
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову*" - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову*"
В Кремле выразили крайне негативное отношение к снятию Вашингтоном запрета на поставки вооружений батальону "Азов"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:28+0300
2024-06-11T12:28+0300
2024-06-11T12:47+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В Кремле выразили крайне негативное отношение к снятию Вашингтоном запрета на поставки вооружений батальону "Азов"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Крайне негативно. Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистическом вооруженном подразделении", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на такие поставки. Песков отметил, что внезапная смена позиции Вашингтона по вооружению "Азова"* говорит о том, что в США ничем не гнушаются для попыток подавить Россию, "используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках".Он добавил, что Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений Москвы в связи с распространением идей неонацизма в мире.Пресс-секретарь также сообщил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских стран и США.Ранее издание Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщило, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.* Террористическая организация, запрещена в России.
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россия, запад, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову*"
В Кремле негативно относятся к снятию США запрета на поставки оружия "Азову"*
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В Кремле выразили крайне негативное отношение к снятию Вашингтоном запрета на поставки вооружений батальону "Азов"*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Крайне негативно. Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистическом вооруженном подразделении", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к решению администрации США снять запрет на такие поставки.
Песков отметил, что внезапная смена позиции Вашингтона по вооружению "Азова"* говорит о том, что в США ничем не гнушаются для попыток подавить Россию, "используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках".
Он добавил, что Вашингтон готов заигрывать с неонацистами, и это подтверждает актуальность опасений Москвы в связи с распространением идей неонацизма в мире.
Пресс-секретарь также сообщил, что ситуация на европейском континенте достаточно напряженная, каждый день провоцируется враждебными действиями европейских стран и США.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщило, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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