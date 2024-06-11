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Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты - 11.06.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты
Некоторые экспортеры перевыполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, при этом серьезных нарушений нет, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:23+0300
2024-06-11T08:23+0300
экономика
росфинмониторинг
продажа валютной выручки
указ
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Некоторые экспортеры перевыполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, при этом серьезных нарушений нет, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд. "Мы можем подтвердить, что подавляющее большинство экспортеров, некоторые даже с превышением выполняют требования, продают валютную выручку даже чуть больше, чем это предусмотрено актом правительства. Серьезных нарушений мы действительно не фиксируем", - рассказал Негляд. Отвечая на вопрос, с чем связано превышение продажи выручки, Негляд предположил, что у российских компаний есть такая возможность и желание. "Значит, есть такая возможность. Возможность и желание. Мы не принуждаем к этому. Мы мониторим объем продажи, но не являемся органом валютного контроля, мы именно орган валютного мониторинга", - отметил он. При этом в случае наличия сложностей при исполнении указа объем обязательств экспортера может быть скорректирован при подтверждении обоснованности, добавил Негляд. "Сейчас есть рабочий механизм решения сложностей. Это механизм комиссии правительственной и подкомиссии, которая в Минфине работает. Там рассматриваются примеры и сложные ситуации по конкретным экспортерам. При необходимости, при подтверждении обоснованности принимаются решения о корректировке объема обязательств экспортера", - сказал он. В апреле правительство РФ утвердило постановление о продлении требования обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом подписанным постановлением с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами. В конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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росфинмониторинг, продажа валютной выручки, указ
Экономика, Росфинмониторинг, продажа валютной выручки, указ
08:23 11.06.2024
 
Росфинмониторинг зафиксировал перевыполнение указа о продаже валюты

Росфинмониторинг: некоторые экспортеры перевыполнили указ о продаже валюты

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Некоторые экспортеры перевыполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, при этом серьезных нарушений нет, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
"Мы можем подтвердить, что подавляющее большинство экспортеров, некоторые даже с превышением выполняют требования, продают валютную выручку даже чуть больше, чем это предусмотрено актом правительства. Серьезных нарушений мы действительно не фиксируем", - рассказал Негляд.
Отвечая на вопрос, с чем связано превышение продажи выручки, Негляд предположил, что у российских компаний есть такая возможность и желание. "Значит, есть такая возможность. Возможность и желание. Мы не принуждаем к этому. Мы мониторим объем продажи, но не являемся органом валютного контроля, мы именно орган валютного мониторинга", - отметил он.
При этом в случае наличия сложностей при исполнении указа объем обязательств экспортера может быть скорректирован при подтверждении обоснованности, добавил Негляд.
"Сейчас есть рабочий механизм решения сложностей. Это механизм комиссии правительственной и подкомиссии, которая в Минфине работает. Там рассматриваются примеры и сложные ситуации по конкретным экспортерам. При необходимости, при подтверждении обоснованности принимаются решения о корректировке объема обязательств экспортера", - сказал он.
В апреле правительство РФ утвердило постановление о продлении требования обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом подписанным постановлением с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.
В конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ЭкономикаРосфинмониторингпродажа валютной выручкиуказ
 
 
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