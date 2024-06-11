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На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall

На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall - 11.06.2024, ПРАЙМ

На Украине заработал первый совместный проект с Rheinmetall

На Украине начал работать первый совместный проект "Укроборонпрома" и немецкой компании Rheinmetall. Об этом написал в Telegram министр по вопросам... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:20+0300

2024-06-11T11:20+0300

2024-06-11T11:20+0300

вооружения

украина

rheinmetall

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине начал работать первый совместный проект "Укроборонпрома" и немецкой компании Rheinmetall. Об этом написал в Telegram министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин."На Украине заработала совместная производственная площадка "Укроборонпрома" и Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники", - отметил он.По словам министра, этот проект первый в рамках партнерства двух компаний. Как пояснил Камышин, украинские специалисты в цеху работают под наблюдением немецких коллег.Ранее Rheinmetall подписал с Министерством экономики и инноваций Литвы договор о строительстве завода боеприпасов. Кроме того, немецкий концерн выкупил 72,5 процента акций румынского предприятия Automecanica Mediaș.

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украина, rheinmetall