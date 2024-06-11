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Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть
Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть - 11.06.2024, ПРАЙМ
Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть
Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок до трех месяцев за опасное вождение. Почему... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T02:02+0300
2024-06-11T02:02+0300
штраф
пдд
вождение автомобиля
юрист
адвокат
эксклюзив
кирилл данилов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок до трех месяцев за опасное вождение. Почему строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.В Госдуму внесен законопроект, который дополнит КоАП новой статьей. Наказание для лихачей, предусмотренное документом, — штраф от трех до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Сейчас в ПДД под опасным вождением понимается: Каждое из приведенных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения, например, предусмотренного ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), ст. 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).Логично было бы предположить, что ответственность за опасное вождение должна быть строже, чем ответственность за совершение отдельных действий, перечень которых включается в этот термин. И вместе с тем, ответственность за совокупность нарушений, свидетельствующих об опасном вождении, в законодательстве до сих пор не установлена.Попытки изменить ситуацию не так давно предпринимали в Госдуме. Законопроектом № 395967–8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение" было предложено решение данной проблемы, однако уже в первом чтении законопроект был отклонен. Дело в том, что термин "опасное вождение", установленный в ПДД, содержит элемент правовой неопределенности, что может повлечь его расширительное толкование при рассмотрении дел об административных правонарушениях на практике.Мировой опыт (например, Канады, Великобритании) показывает, что с этой проблемой можно бороться. Однако отечественному законодателю необходимо разработать четкое определение понятия "опасное вождение", определить, в какой временной промежуток должна быть совершена совокупность отдельных нарушений для их квалификации в качестве опасного вождения, чтобы не допустить расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД.
https://1prime.ru/20240610/shtraf-849019164.html
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штраф, пдд, вождение автомобиля, юрист, адвокат, эксклюзив, кирилл данилов
штраф, ПДД, вождение автомобиля, юрист, адвокат, Эксклюзив, Кирилл Данилов
02:02 11.06.2024
 
Водителям начнут выписывать штрафы, о которых все успели забыть

Адвокат Данилов: за опасное вождение могут лишать прав на срок до трех месяцев

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроверка цифровых пропусков в Москве
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок до трех месяцев за опасное вождение. Почему строгое наказание до сих пор не было прописано в законе, агентству "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
В Госдуму внесен законопроект, который дополнит КоАП новой статьей. Наказание для лихачей, предусмотренное документом, — штраф от трех до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Сейчас в ПДД под опасным вождением понимается:
  • невыполнение при перестроении требования уступить дорогу;
  • перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);
  • несоблюдение безопасной дистанции, а также бокового интервала;
  • резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения аварии;
  • препятствие обгону, если указанные действия повлекли угрозу гибели или ранения людей.
Каждое из приведенных действий в отдельности образует соответствующий состав административного правонарушения, например, предусмотренного ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования), ст. 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
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Логично было бы предположить, что ответственность за опасное вождение должна быть строже, чем ответственность за совершение отдельных действий, перечень которых включается в этот термин. И вместе с тем, ответственность за совокупность нарушений, свидетельствующих об опасном вождении, в законодательстве до сих пор не установлена.
Попытки изменить ситуацию не так давно предпринимали в Госдуме. Законопроектом № 395967–8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение" было предложено решение данной проблемы, однако уже в первом чтении законопроект был отклонен.
Дело в том, что термин "опасное вождение", установленный в ПДД, содержит элемент правовой неопределенности, что может повлечь его расширительное толкование при рассмотрении дел об административных правонарушениях на практике.
Мировой опыт (например, Канады, Великобритании) показывает, что с этой проблемой можно бороться. Однако отечественному законодателю необходимо разработать четкое определение понятия "опасное вождение", определить, в какой временной промежуток должна быть совершена совокупность отдельных нарушений для их квалификации в качестве опасного вождения, чтобы не допустить расширительного толкования и возникновения ситуации, когда под это определение можно будет подвести практически любую совокупность нарушений ПДД.
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