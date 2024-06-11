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Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки

Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки - 11.06.2024, ПРАЙМ

Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки

Экс-глава филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:28+0300

2024-06-11T14:28+0300

2024-06-11T14:28+0300

россия

взятка

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Экс-глава филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости."Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", — огласила решение судья Преображенского суда Москвы.Отмечается, что его заместителя Романа Митюрева также приговорили к восьми годам лишения свободы.Суд обязал подсудимых возместить полный объем взятки в размере 30 миллионов рублей. Отмечается, что обвиняемые надеялись получить 65 миллионов рублей, однако получили только 30.Харитонов занимал должность начальника филиала, который отвечал за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны России.

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россия, взятка