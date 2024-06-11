https://1prime.ru/20240611/vzyatka-849066748.html
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки - 11.06.2024, ПРАЙМ
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки
Экс-глава филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:28+0300
2024-06-11T14:28+0300
2024-06-11T14:28+0300
россия
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_588e5e35fbc0544baa361453aea3ec84.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Экс-глава филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости."Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", — огласила решение судья Преображенского суда Москвы.Отмечается, что его заместителя Романа Митюрева также приговорили к восьми годам лишения свободы.Суд обязал подсудимых возместить полный объем взятки в размере 30 миллионов рублей. Отмечается, что обвиняемые надеялись получить 65 миллионов рублей, однако получили только 30.Харитонов занимал должность начальника филиала, который отвечал за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны России.
https://1prime.ru/20240604/polkovnik-848804404.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_e17a5042a7f0f14e9989ded5f302d269.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, взятка
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве за взятки
Экс-главу филиала ЦЖКУ Минобороны осудили в Москве на 9 лет за взятки
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Экс-глава филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Сергей Харитонов был приговорен к девяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Признать Харитонова Сергея Николаевича виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет колонии строгого режима", — огласила решение судья Преображенского суда Москвы.
Отмечается, что его заместителя Романа Митюрева также приговорили к восьми годам лишения свободы.
Суд обязал подсудимых возместить полный объем взятки в размере 30 миллионов рублей. Отмечается, что обвиняемые надеялись получить 65 миллионов рублей, однако получили только 30.
Харитонов занимал должность начальника филиала, который отвечал за содержание и эксплуатацию военной и социальной инфраструктуры Минобороны России.
Суд разрешил отставному полковнику ФСБ не отбывать шесть лет за взятки