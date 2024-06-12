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Костин призвал не использовать платежные инструменты как политический рычаг
Костин призвал не использовать платежные инструменты как политический рычаг - 12.06.2024, ПРАЙМ
Костин призвал не использовать платежные инструменты как политический рычаг
Международные платежные инструменты не должны использоваться в качестве политического рычага, США подписали решения против себя, когда начали использовать... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:14+0300
2024-06-12T15:14+0300
2024-06-12T15:14+0300
экономика
россия
международные расчеты
андрей костин
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АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Международные платежные инструменты не должны использоваться в качестве политического рычага, США подписали решения против себя, когда начали использовать доллар как оружие в военных и политических целях, заявил глава ВТБ Андрей Костин. США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты, заявил ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств "Я думаю, что, прежде всего, Америка подписала решение против себя, когда начала использовать доллар как оружие в чисто военных и стратегических политических целях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Пояснив, что период дедолларизации в мире продлится долго, поскольку мир привык использовать доллар, Костин при этом отметил, что "реакция обязательно будет, в том числе сокращение инвестиций в американскую экономику, американские казначейские обязательства и другие инструменты". "Это может сильно подорвать американский финансовый рынок", - отметил глава ВТБ. Подчеркнув, что международные платежные инструменты не должны использоваться в качестве политического рычага, Костин отметил, что "это только подрывает доверие". "Резервы центральных банков и государственные средства изымаются. Теперь нам говорят, что мы никогда их не вернем. Но это уникальный пример, такого в истории еще не было. И кто будет хранить эти средства впредь? Турция и Китай также время от времени испытывают напряженность в отношениях с США. Конечно, никто не будет постоянно подвергаться риску таких действий. Поэтому я думаю, что этот процесс (дедолларизации - ред.) будет продолжаться медленно, не через год, может быть, не через 5 лет, но я думаю, что этот процесс будет продолжаться", - отметил глава ВТБ.
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россия, международные расчеты, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, международные расчеты, Андрей Костин
Костин призвал не использовать платежные инструменты как политический рычаг
Костин: платежные инструменты нельзя использовать как политический рычаг
АНКАРА, 12 июн – ПРАЙМ. Международные платежные инструменты не должны использоваться в качестве политического рычага, США подписали решения против себя, когда начали использовать доллар как оружие в военных и политических целях, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты, заявил ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств
"Я думаю, что, прежде всего, Америка подписала решение против себя, когда начала использовать доллар как оружие в чисто военных и стратегических политических целях", - сказал Костин в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.
Пояснив, что период дедолларизации в мире продлится долго, поскольку мир привык использовать доллар, Костин при этом отметил, что "реакция обязательно будет, в том числе сокращение инвестиций в американскую экономику, американские казначейские обязательства и другие инструменты".
"Это может сильно подорвать американский финансовый рынок", - отметил глава ВТБ.
Подчеркнув, что международные платежные инструменты не должны использоваться в качестве политического рычага, Костин отметил, что "это только подрывает доверие".
"Резервы центральных банков и государственные средства изымаются. Теперь нам говорят, что мы никогда их не вернем. Но это уникальный пример, такого в истории еще не было. И кто будет хранить эти средства впредь? Турция и Китай также время от времени испытывают напряженность в отношениях с США. Конечно, никто не будет постоянно подвергаться риску таких действий. Поэтому я думаю, что этот процесс (дедолларизации - ред.) будет продолжаться медленно, не через год, может быть, не через 5 лет, но я думаю, что этот процесс будет продолжаться", - отметил глава ВТБ.
Костин предрек ухудшение ситуации с расчетами в недружественных валютах