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Взялись за криптокошельки: какие переводы под подозрением

Взялись за криптокошельки: какие переводы под подозрением - 12.06.2024, ПРАЙМ

Взялись за криптокошельки: какие переводы под подозрением

Росфинмониторинг отмечает кратный рост подозрительных операций с электронными кошельками и цифровыми валютами среди физических лиц. Эта тенденция только... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T08:00+0300

2024-06-12T08:00+0300

2024-06-12T08:00+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Росфинмониторинг отмечает кратный рост подозрительных операций с электронными кошельками и цифровыми валютами среди физических лиц. Эта тенденция только усиливается за последние полтора года, несмотря на усилия банков, которые в 2023 году предотвратили теневой оборот на сумму около 370 млрд рублей. Отмывание денег через электронные кошельки несет высокий риск, поэтому необходимо тщательно изучать технические аспекты таких операций.Этим давно занимаются крупные криптобиржи и контролирующие органы большинства стран. Все крупные биржи проводят процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) при регистрации новых пользователей. Риски оцениваются по шкале от 0 до 100: чем выше оценка, тем больше вероятность связи с преступной деятельностью. Пользователей с низкой оценкой по шкале рисков блокируют или замораживают их счета для дальнейшего расследования.Биржи следуют этим правилам из-за международных требований, например, для лицензирования в США, Евросоюзе, ОАЭ и Гонконге необходимо проходить проверки KYC и AML.Мировая практика отслеживания подозрительных операций не стоит на месте. В 2022 году США объявили новую систему регулирования криптовалют, передав полномочия таким регуляторам, как SEC и CFTC. Лидером в области анализа криптовалютных транзакций является нью-йоркская компания Chainalysis, которая сотрудничает с криптовалютными биржами и правоохранительными органами США.В Канаде криптовалютные платформы и дилеры должны быть зарегистрированы местными регулирующими органами. В Великобритании криптоактивы признаны финансовыми инструментами, регулируемыми законом о финансовых услугах и рынках 2023 года, который включает требования KYC и AML.Япония объявила о введении правил денежных переводов в 2023 году, чтобы предотвратить отмывание денег через криптобиржи. В Южной Корее криптобиржи должны зарегистрироваться в KFIU, и с 2021 года запрещены конфиденциальные монеты.В ЕС закон MiCA, вступивший в силу в июле 2023 года, требует от поставщиков криптоуслуг операционные лицензии для отслеживания использования криптовалюты и защиты пользователей. В Бразилии с июня 2023 года центральный банк контролирует криптоактивы, устанавливая правила для предотвращения мошенничества.В России Росфинмониторинг создал свой сервис "Прозрачный блокчейн" для мониторинга и анализа операций с криптовалютой, включая биткойн. Он аккумулирует информацию о криптокошельках от российских и зарубежных правоохранительных органов. Эффективность анализа операций зависит от накопленных данных о кошельках, и с увеличением информации результативность сервиса растет. Россия предоставила доступ к "Прозрачному блокчейну" странам Евразийского региона и Латинской Америки.Совместно с Банком России запущен инструмент "Знай своего криптоклиента" для выявления связи между фиатными и криптовалютными операциями.Все эти инструменты помогают эффективно мониторить криптовалютные транзакции и предотвращать преступные действия. В последние годы на первый план выходит искусственный интеллект. Он помогает специалистам по соблюдению требований и отчетности по отмыванию денег, выявляя подозрительные транзакции, аномалии и сложные схемы. Например, ИИ анализирует данные транзакций, выявляя признаки, связанные с отмыванием денег, и предупреждает об этом. Алгоритмы ИИ могут обнаруживать необычные закономерности, такие как быстрые или значительные переводы, и сравнивать их с установленными нормами для выявления аномалий.Типы подозрительных операцийИскусственный интеллект выявляет подозрительные транзакции в финансовых системах, используя алгоритмы машинного обучения для анализа ретроспективных данных и обнаружения закономерностей. Подобные транзакции автоматически маркируются для дальнейшей проверки специалистами. ИИ также анализирует неструктурированные данные, например, сообщения в социальных сетях (посты, комментарии) чтобы обнаружить возможную преступную деятельность.В криптовалютных транзакциях ИИ помогает обнаруживать схемы отмывания денег, анализируя цепочки транзакций (подграфы) вместо отдельных кошельков. Это дает возможность выявлять многоэтапные процессы отмывания денег. Примером служит компания Elliptic, чья ИИ-модель выявила подозрительные подграфы в реальных транзакциях, часть из которых была связана с отмыванием денег.Хотя ИИ демонстрирует высокую эффективность в процессе обнаружения подозрительных операций, не стоит забывать, что злоумышленники также могут применять эту технологию в своих целях.К сожалению, многие из популярных кошельков находятся в зоне риска, например, Trust Wallet, MetaMask и DND Wallet. Если вашу операцию заблокировали, и вы уверены, что ошибочно, делайте следующее:На криптобирже:1. Свяжитесь с поддержкой, объясните ситуацию и запросите разъяснения о причине блокировки. Проверьте электронную почту на наличие писем от биржи. Возможно, они уже запросили у вас пояснения или документы.2. Определив причину блокировки, подготовьте документы, подтверждающие источник ваших доходов. Это могут быть договоры о продаже имущества, выписки с банковского счета, справки о доходах. Все они должны четко и понятно описывать вашу деятельность и источники средств.3. Отправьте собранные документы в службу поддержки биржи как можно скорее. Чем быстрее они получат подтверждение, тем быстрее разблокируют ваш счет.4. Оставайтесь на связи с поддержкой и регулярно уточняйте статус вашей заявки.В банке:1. Свяжитесь с банком, узнайте причину блокировки счета или карты.2. Предоставьте данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или иных сервисах, где проводилась купля-продажа цифровой валюты. Сделайте скриншоты страниц с вашими транзакциями.3. Если банк требует пояснений по п. 14 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ, предоставьте исчерпывающие разъяснения о легальности происхождения дохода и характере вашей деятельности.4. Соберите документы, подтверждающие экономический смысл и обоснованность операций и предоставьте их банку. Это поможет ускорить процесс разблокировки счета или карты.В целом важно быть готовым к вопросам и при необходимости предоставить бирже или банку дополнительные пояснения или документы. Предоставьте максимально подробные и точные сведения о своих операциях. А в будущем старайтесь избегать действий, которые могут быть восприняты как подозрительные - частые крупные переводы или операции без очевидного экономического смысла.

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Севиль Баер https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849044166_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_3ba3710085c4fb48d5c81e87c08b2fdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Севиль Баер https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849044166_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_3ba3710085c4fb48d5c81e87c08b2fdd.jpg

мнения аналитиков, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, криптоактивы, криптокошельки