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Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии - 12.06.2024, ПРАЙМ
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Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии
Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии - 12.06.2024, ПРАЙМ
Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии
Проект по производству лития в Боливии, над которым работает российская компания Uranium One, должен быть запущен в 2025 году, сообщил президент... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T05:47+0300
2024-06-12T05:48+0300
экономика
россия
литий
боливия
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Проект по производству лития в Боливии, над которым работает российская компания Uranium One, должен быть запущен в 2025 году, сообщил президент латиноамериканской страны Луис Арсе. "Среди соглашений, которых мы достигли, наиболее важные - в сфере лития. Мы договорились, что проект, над которым работает Uranium One, должен войти в эксплуатацию в 2025 году", - сказал президент журналистам. Глава боливийского государства на прошлой неделе посетил Россию, где принял участие в ПМЭФ и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии (Yacimientos de Litio de Bolivia, YLB) подписали в 2023 году рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии.Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
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россия, литий, боливия
Экономика, РОССИЯ, литий, БОЛИВИЯ
05:47 12.06.2024 (обновлено: 05:48 12.06.2024)
 
Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии

Президент Арсе: российский литиевый проект в Боливии запустят в 2025 году

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© flickr.com / Rusty Darbonne
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Проект по производству лития в Боливии, над которым работает российская компания Uranium One, должен быть запущен в 2025 году, сообщил президент латиноамериканской страны Луис Арсе.
"Среди соглашений, которых мы достигли, наиболее важные - в сфере лития. Мы договорились, что проект, над которым работает Uranium One, должен войти в эксплуатацию в 2025 году", - сказал президент журналистам.
Глава боливийского государства на прошлой неделе посетил Россию, где принял участие в ПМЭФ и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии (Yacimientos de Litio de Bolivia, YLB) подписали в 2023 году рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии.
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Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
 
ЭкономикаРОССИЯлитийБОЛИВИЯ
 
 
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