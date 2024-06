https://1prime.ru/20240612/litiy-849089742.html

Названы даты запуска российского литиевого проекта в Боливии

2024-06-12T05:47+0300

2024-06-12T05:47+0300

2024-06-12T05:48+0300

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Проект по производству лития в Боливии, над которым работает российская компания Uranium One, должен быть запущен в 2025 году, сообщил президент латиноамериканской страны Луис Арсе. "Среди соглашений, которых мы достигли, наиболее важные - в сфере лития. Мы договорились, что проект, над которым работает Uranium One, должен войти в эксплуатацию в 2025 году", - сказал президент журналистам. Глава боливийского государства на прошлой неделе посетил Россию, где принял участие в ПМЭФ и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии (Yacimientos de Litio de Bolivia, YLB) подписали в 2023 году рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии.Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

