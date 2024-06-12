https://1prime.ru/20240612/neftedobycha-849100835.html

Нефтедобыча в России будет стабильна до 2030 года, считает МЭА

Нефтедобыча в России будет стабильна до 2030 года, считает МЭА - 12.06.2024, ПРАЙМ

Нефтедобыча в России будет стабильна до 2030 года, считает МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча жидких углеводородов в России будет стабильна до 2030 года, несмотря на санкции,... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T13:58+0300

2024-06-12T13:58+0300

2024-06-12T13:58+0300

энергетика

добыча нефти

россия

мэа

санкции против рф

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча жидких углеводородов в России будет стабильна до 2030 года, несмотря на санкции, свидетельствуют данные среднесрочного прогноза агентства. МЭА в своем прогнозе до 2030 года исходит из того, что санкции, связанные с Россией, останутся в силе на этот период. Агентство отмечает, что для развития нефтяной промышленности России в будущем потребуется больше капитала и дорогостоящих технологий, "которые стало труднее обеспечить из-за санкций". "Но мы ожидаем, что поставки останутся в целом стабильными до 2030 года, поскольку крупнейший нефтепроизводитель "Роснефть" продолжает реализацию своего крупного нефтяного проекта "Восток Ойл", который помогает компенсировать спад на стареющих месторождениях. Кроме того, способность самофинансировать свою деятельность в нефтяной промышленности и доступ к китайскому оборудованию могут помочь предотвратить резкий спад в среднесрочной перспективе", - поясняется в докладе. По оценке МЭА, добыча жидких углеводородов в России в 2022 году в среднем составила 11,09 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году - 10,96 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году ожидается на уровне 10,7 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году - 10,77 миллиона баррелей в сутки, в 2026 году - 10,78 миллиона баррелей, в 2027 году - 10,76 миллиона, в 2028 году - 10,8 миллиона, в 2029 году - 10,81 миллиона, в 2030 году - 10,83 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://1prime.ru/20240612/rossiya-849099654.html

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добыча нефти, россия, мэа, санкции против рф