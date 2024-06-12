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В Госдуме потребовали проверить Nestle на спонсирование Украины
В Госдуме потребовали проверить Nestle на спонсирование Украины - 12.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме потребовали проверить Nestle на спонсирование Украины
Фирмы Nestle и Mondelёz после начала СВО перевели с целью оказания помощи Киеву более 3,5 миллиарда рублей, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он добавил,... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T15:38+0300
2024-06-12T15:38+0300
2024-06-12T15:38+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Фирмы Nestle и Mondelёz после начала СВО перевели с целью оказания помощи Киеву более 3,5 миллиарда рублей, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он добавил, что готов предоставить Генпрокуратуре РФ доказательства и потребовать разбирательства. "Компании на "русской ниве" — "Nestle" (Нестле) и "Mondelёz" (Мондэлис) – за два года после начала СВО перевели на помощь Украине более 3,5 миллиарда рублей. Всего же из страны по разным "материнским схемам" они вывезли 35 миллиардов рублей. Готов предоставить Генеральной прокуратуре доказательную базу и требовать тщательного разбирательства", — написал он в своем Telegram-канале. Основанная в 1866 году швейцарская фирма Nestle владеет более 400 фабриками в 83 странах. В марте 2022 года она сообщила, что приостанавливает инвестиции в Россию, а также ввоз продукции, кроме "социально значимых" категорий. При этом в компании заявляли, что фабрики и офисы Nestle в РФ продолжают работу. В феврале прошлого года финансовый директор Nestle Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что компания не планирует полностью сворачивать бизнес в России.
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бизнес, nestle, украина
Экономика, Бизнес, Nestle, УКРАИНА
В Госдуме потребовали проверить Nestle на спонсирование Украины
Депутат Луговой потребовал разбирательства ГП по спонсированию Nestle Украины
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Фирмы Nestle и Mondelёz после начала СВО перевели с целью оказания помощи Киеву более 3,5 миллиарда рублей, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он добавил, что готов предоставить Генпрокуратуре РФ доказательства и потребовать разбирательства.
"Компании на "русской ниве" — "Nestle" (Нестле) и "Mondelёz" (Мондэлис) – за два года после начала СВО перевели на помощь Украине более 3,5 миллиарда рублей. Всего же из страны по разным "материнским схемам" они вывезли 35 миллиардов рублей. Готов предоставить Генеральной прокуратуре доказательную базу и требовать тщательного разбирательства", — написал он в своем Telegram-канале.
Основанная в 1866 году швейцарская фирма Nestle владеет более 400 фабриками в 83 странах. В марте 2022 года она сообщила, что приостанавливает инвестиции в Россию, а также ввоз продукции, кроме "социально значимых" категорий. При этом в компании заявляли, что фабрики и офисы Nestle в РФ продолжают работу. В феврале прошлого года финансовый директор Nestle Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что компания не планирует полностью сворачивать бизнес в России.
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