https://1prime.ru/20240612/rynok-849107451.html

Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок

Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок - 12.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок

Российский валютный рынок после введения санкций США против группы "Московской биржи" станет внебиржевым и межбанковским, прокомментировал РИА Новости... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T18:54+0300

2024-06-12T18:54+0300

2024-06-12T18:55+0300

экономика

валютный рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российский валютный рынок после введения санкций США против группы "Московской биржи" станет внебиржевым и межбанковским, прокомментировал РИА Новости генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. "Эпоха биржевых торгов доллар-рубль завершилась. Рынок доллар-рубль станет внебиржевым и межбанковским. Локальные акции будут торговаться как раньше, а вот торговля расписками уже под вопросом", - говорит он. "Эти санкции были одновременно ожидаемыми и неожиданными. Ожидаемыми, потому что первая угроза санкции против Мосбиржи и НКЦ прозвучала в августе 2022 года. Неожиданными, потому что мы мало предпринимали усилий для форсированного создания международных информационно-финансовых систем и отказа от расчетов в долларах", - добавил он. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

https://1prime.ru/20240612/kursy-849107338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валютный рынок, россия