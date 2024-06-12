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Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок - 12.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240612/rynok-849107451.html
Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок
Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок - 12.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок
Российский валютный рынок после введения санкций США против группы "Московской биржи" станет внебиржевым и межбанковским, прокомментировал РИА Новости... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T18:54+0300
2024-06-12T18:55+0300
экономика
валютный рынок
россия
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российский валютный рынок после введения санкций США против группы "Московской биржи" станет внебиржевым и межбанковским, прокомментировал РИА Новости генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. "Эпоха биржевых торгов доллар-рубль завершилась. Рынок доллар-рубль станет внебиржевым и межбанковским. Локальные акции будут торговаться как раньше, а вот торговля расписками уже под вопросом", - говорит он. "Эти санкции были одновременно ожидаемыми и неожиданными. Ожидаемыми, потому что первая угроза санкции против Мосбиржи и НКЦ прозвучала в августе 2022 года. Неожиданными, потому что мы мало предпринимали усилий для форсированного создания международных информационно-финансовых систем и отказа от расчетов в долларах", - добавил он. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
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валютный рынок, россия
Экономика, валютный рынок, РОССИЯ
18:54 12.06.2024 (обновлено: 18:55 12.06.2024)
 
Эксперт оценил влияние санкций США на российский валютный рынок

Эксперт Лосев: рынок валюты РФ после санкций станет внебиржевым и межбанковским

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Российский валютный рынок после введения санкций США против группы "Московской биржи" станет внебиржевым и межбанковским, прокомментировал РИА Новости генеральный директор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
"Эпоха биржевых торгов доллар-рубль завершилась. Рынок доллар-рубль станет внебиржевым и межбанковским. Локальные акции будут торговаться как раньше, а вот торговля расписками уже под вопросом", - говорит он.
"Эти санкции были одновременно ожидаемыми и неожиданными. Ожидаемыми, потому что первая угроза санкции против Мосбиржи и НКЦ прозвучала в августе 2022 года. Неожиданными, потому что мы мало предпринимали усилий для форсированного создания международных информационно-финансовых систем и отказа от расчетов в долларах", - добавил он.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
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