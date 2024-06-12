https://1prime.ru/20240612/soglashenie-849093386.html
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ - 12.06.2024, ПРАЙМ
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:42+0300
2024-06-12T09:42+0300
2024-06-12T09:42+0300
экономика
снг
соглашение
торговля
услуги
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/98/840369882_0:112:1524:969_1920x0_80_0_0_cdc08857f21d60abdfd71b221900f815.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства. Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
https://1prime.ru/20240524/energetika-848488183.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/98/840369882_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_af2f8e4583dd09d4f69f157901cac238.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, соглашение, торговля, услуги
Экономика, СНГ, соглашение, торговля, услуги
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
РФ ратифицировала соглашение о свободной торговле услугами и об инвестициях в СНГ
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства.
Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
Премьеры СНГ утвердили концепцию сотрудничества в сфере энергетики