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РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ - 12.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ - 12.06.2024, ПРАЙМ
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T09:42+0300
2024-06-12T09:42+0300
экономика
снг
соглашение
торговля
услуги
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства. Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети. Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям. Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
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снг, соглашение, торговля, услуги
Экономика, СНГ, соглашение, торговля, услуги
09:42 12.06.2024
 
РФ ратифицировала соглашение о торговле услугами и об инвестициях в СНГ

РФ ратифицировала соглашение о свободной торговле услугами и об инвестициях в СНГ

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и об осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Сочи в июне 2023 года. Документ подписали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Поскольку Молдавия не подписала соглашение, при этом ранее не заявив о выходе из переговоров по нему, перечни ее обязательств прилагаются к соглашению, но не будут действовать после его вступления в силу, говорилось в пояснительной записке. При этом соглашение открыто для присоединения к нему любого государства.
Соглашение создаст благоприятные условия для предпринимательской деятельности на территории СНГ, формирования прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что товарооборот в СНГ за последние четыре года вырос более чем на две трети.
Соглашение создает единые правила для всех его участников, главное из которых - недискриминация поставщиков услуг и инвесторов при учреждении ими компаний и филиалов, получении разрешений и лицензий на поставку услуг. Предусмотрены также гарантии защиты инвесторов от незаконного изъятия их собственности, отмечал, в свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В части услуг и инвестиций соглашение фактически включает Узбекистан и Таджикистан в преференциальную орбиту ЕАЭС. В секторах промышленности и сельского хозяйства Таджикистан и Узбекистан гарантируют российским инвесторам неухудшение условий. То есть, в случае введения новых ограничений для иностранных инвестиций, они не будут применяться к российским компаниям.
Для некоторых особо чувствительных секторов стороны сделаны исключения из этого правила. К ним отнесены горная промышленность (Таджикистан); атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). При этом Узбекистан, который не является членом ВТО, обязуется предоставить гарантии доступа на рынок услуг на уровне стандартов организации.
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 15:49
 
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