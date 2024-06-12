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АТОР: турбизнесу в России нужно быстрее переходить на оплату в нацвалютах

АТОР: турбизнесу в России нужно быстрее переходить на оплату в нацвалютах - 12.06.2024, ПРАЙМ

АТОР: турбизнесу в России нужно быстрее переходить на оплату в нацвалютах

Российскому турбизнесу, в связи с американскими санкциями против Мосбиржи, придется вновь решать вопросы оплаты с зарубежными партнерами, в части дружественных... | 12.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-12T21:01+0300

2024-06-12T21:01+0300

2024-06-12T21:01+0300

экономика

расчеты в нацвалютах

турбизнес

санкции против рф

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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Российскому турбизнесу, в связи с американскими санкциями против Мосбиржи, придется вновь решать вопросы оплаты с зарубежными партнерами, в части дружественных стран, один из вариантов - ускоренный переход на национальную валюту этих государств, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). "Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что многие туроператоры уже давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах. "Этот механизм отработан, но добавляет расчётам ещё один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров", - уточнил эксперт. Мурадян подчеркнул, что переход на расчеты в нацвалюте логичный вариант для ОАЭ и других стран Ближнего Востока, а также Китая с очень ровным курсом юаня. "Для других стран, например, Турции и Египта этот вариант малореализуем в силу слабости их нацвалют. Там доминирующей валютой расчётов останутся евро и доллар", - сказал вице-президент АТОР. При этом эксперт рекомендовал туристам не скупать валюту на волне паники без необходимости. "Туризму в очередной раз придётся адаптироваться и решать вопросы с расчётами по внешним сделкам. Не первый раз и, думается, не последний, так как просвет в санкционном давлении пока не просматривается", - заключил он.

https://1prime.ru/20240612/turpotok-849101834.html

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расчеты в нацвалютах, турбизнес, санкции против рф