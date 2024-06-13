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Проверка на прочность - 13.06.2024, ПРАЙМ
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Проверка на прочность
Проверка на прочность - 13.06.2024, ПРАЙМ
Проверка на прочность
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T09:01+0300
2024-06-13T09:19+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849117317.jpg?1718259568
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля.В среду вечером Московская биржа сообщила о приостановке c 13 июня биржевых торгов долларами США и евро в связи с введением США ограничительных мер. Банк России, в свою очередь, принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режимеВ отношении торгов долларами США и евро Банк России сообщил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю".Новости об ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию.Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся.В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам.Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке проводятся с 9:50 мск. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции, санкции против рф
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции, санкции против РФ
09:01 13.06.2024 (обновлено: 09:19 13.06.2024)
 

Проверка на прочность

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля.
В среду вечером Московская биржа сообщила о приостановке c 13 июня биржевых торгов долларами США и евро в связи с введением США ограничительных мер. Банк России, в свою очередь, принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.
Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режиме
В отношении торгов долларами США и евро Банк России сообщил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю".
Новости об ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию.
Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся.
В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам.
Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.
13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке проводятся с 9:50 мск. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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