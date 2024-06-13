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ЦБ Армении оценит влияние нового пакета антироссийских санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Армении оценит влияние нового пакета антироссийских санкций
ЦБ Армении оценит влияние нового пакета антироссийских санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Армении оценит влияние нового пакета антироссийских санкций
Глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил в четверг, что регулятор оценит влияние нового пакета американских санкций против РФ после анализа ситуации, для этого... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:23+0300
2024-06-13T16:23+0300
экономика
армения
россия
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ЕРЕВАН, 13 июн – ПРАЙМ. Глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил в четверг, что регулятор оценит влияние нового пакета американских санкций против РФ после анализа ситуации, для этого нужно время. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Мы должны понять контур влияния и глубину нового пакета американских санкций, нам нужно время для оценки. После этого у нас будут определенные оценки среднесрочных факторов влияния (санкций - ред.)", - сказал Галстян на заседании парламента Армении.
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армения, россия
Экономика, АРМЕНИЯ, РОССИЯ
16:23 13.06.2024
 
ЦБ Армении оценит влияние нового пакета антироссийских санкций

Галстян: для оценки влияния на Армению новых антироссийских санкций нужно время

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© flickr.com / Alexanyan
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ЕРЕВАН, 13 июн – ПРАЙМ. Глава ЦБ Армении Мартин Галстян заявил в четверг, что регулятор оценит влияние нового пакета американских санкций против РФ после анализа ситуации, для этого нужно время.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
"Мы должны понять контур влияния и глубину нового пакета американских санкций, нам нужно время для оценки. После этого у нас будут определенные оценки среднесрочных факторов влияния (санкций - ред.)", - сказал Галстян на заседании парламента Армении.
 
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