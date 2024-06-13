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В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей - 13.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/briks-849144481.html
В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей
В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей - 13.06.2024, ПРАЙМ
В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей
Деловой совет БРИКС предлагает создать децентрализованную систему международных платежей, ни один из участников которой не сможет ограничивать действия... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T16:37+0300
2024-06-13T16:37+0300
экономика
брикс
платежи
мир
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ТАШКЕНТ, 13 июн - ПРАЙМ. Деловой совет БРИКС предлагает создать децентрализованную систему международных платежей, ни один из участников которой не сможет ограничивать действия остальных, рассказал глава целевой группы BRICS Pay Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, выступая на ПЛАС-форуме Uzbekistan Digital. "Мы предлагаем создавать децентрализованную одноранговую систему международных взаимодействий. Все равно будет местный регулятор в виде центрального банка, правительства, может быть, каких-то назначенных компаний, которые будут регулировать внутри страны расчеты, проводить все политики. Но в международном формате не должно быть одного центра, который принимает решение "тебе можно, а тебе нельзя выходить в трансгран". Здесь все равны, такой клуб", - сказал Михайлишин. По его словам, эти принципы финансовой платежной системы войдут в отчет Делового совета БРИКС за 2024 год. Создание механизма трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge – это одна из ключевых инициатив России, которая в текущем году председательствует в БРИКС. "Мы видим несколько шагов, каким образом можно решать проблемы трансграничных расчетов. Отчасти об этом говорили – создание шлюзов, большого количества. Мы также действуем через консорциум компаний и вообще мы верим, что только в таком сотрудничестве - в виде консорциумов - действительно можно решить современные проблемы", - сказал он. "Еще один вызов и задача, которую мы перед собой видим – это создание системы многостороннего клиринга", – добавил эксперт. При этом, по его словам, вопрос о создании специальной расчетной единицы БРИКС пока остается открытым. "Сейчас мы получаем положительные отзывы на проект создания Unit, который не обеспечен, это не стейблкоин, а привязан на 40% к стоимости золота, а на 60% к корзине валют пятерки стран БРИКС - по 12% у каждой", - сказал он. При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о расчетной единице, а не о единой валюте БРИКС. "Валюту БРИКС невозможно сделать, это спекуляции", – сказал Михайлишин, пояснив, что для этого потребовалась бы гармонизация экономик всех стран объединения. "В странах БРИКС это невозможно сделать, просто невозможно. Ни сегодня, ни через 20 лет", – заявил он.
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брикс, платежи, мир
Экономика, БРИКС, платежи, МИР
16:37 13.06.2024
 
В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей

Деловой совет БРИКС предложил децентрализованную модель системы международных платежей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ТАШКЕНТ, 13 июн - ПРАЙМ. Деловой совет БРИКС предлагает создать децентрализованную систему международных платежей, ни один из участников которой не сможет ограничивать действия остальных, рассказал глава целевой группы BRICS Pay Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, выступая на ПЛАС-форуме Uzbekistan Digital.
"Мы предлагаем создавать децентрализованную одноранговую систему международных взаимодействий. Все равно будет местный регулятор в виде центрального банка, правительства, может быть, каких-то назначенных компаний, которые будут регулировать внутри страны расчеты, проводить все политики. Но в международном формате не должно быть одного центра, который принимает решение "тебе можно, а тебе нельзя выходить в трансгран". Здесь все равны, такой клуб", - сказал Михайлишин.
По его словам, эти принципы финансовой платежной системы войдут в отчет Делового совета БРИКС за 2024 год. Создание механизма трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge – это одна из ключевых инициатив России, которая в текущем году председательствует в БРИКС.
"Мы видим несколько шагов, каким образом можно решать проблемы трансграничных расчетов. Отчасти об этом говорили – создание шлюзов, большого количества. Мы также действуем через консорциум компаний и вообще мы верим, что только в таком сотрудничестве - в виде консорциумов - действительно можно решить современные проблемы", - сказал он.
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
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"Еще один вызов и задача, которую мы перед собой видим – это создание системы многостороннего клиринга", – добавил эксперт. При этом, по его словам, вопрос о создании специальной расчетной единицы БРИКС пока остается открытым.
"Сейчас мы получаем положительные отзывы на проект создания Unit, который не обеспечен, это не стейблкоин, а привязан на 40% к стоимости золота, а на 60% к корзине валют пятерки стран БРИКС - по 12% у каждой", - сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о расчетной единице, а не о единой валюте БРИКС. "Валюту БРИКС невозможно сделать, это спекуляции", – сказал Михайлишин, пояснив, что для этого потребовалась бы гармонизация экономик всех стран объединения. "В странах БРИКС это невозможно сделать, просто невозможно. Ни сегодня, ни через 20 лет", – заявил он.
 
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