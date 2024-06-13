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Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ - 13.06.2024, ПРАЙМ
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
Замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее, сообщает телеканал... | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T20:58+0300
2024-06-13T20:58+0300
2024-06-13T20:59+0300
политика
замороженные российские активы
g7
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Как мы думаем, будет погашен кредит (предоставленный Украине - ред.)? Россия оплатит… Доход поступает от потока процентов по замороженным активам... Основная сумма пока не затронута, но у нас есть полная возможность конфисковать ее позже, если на то будет политическая воля", - приводит телеканал слова чиновника из кулуаров саммита G7 в Италии. Ранее стало известно, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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замороженные российские активы, g7
Политика, замороженные российские активы, G7
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
ABC: изъятие замороженных активов оставят на случай политической необходимости
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Замороженные активы РФ пока останутся нетронутыми, но в случае политической необходимости страны G7 оставят возможность изъять их позднее, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Как мы думаем, будет погашен кредит (предоставленный Украине - ред.)? Россия оплатит… Доход поступает от потока процентов по замороженным активам... Основная сумма пока не затронута, но у нас есть полная возможность конфисковать ее позже, если на то будет политическая воля", - приводит телеканал слова чиновника из кулуаров саммита G7 в Италии.
Ранее стало известно, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ.
В Германии подтвердили решение G7 по российским активам
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.