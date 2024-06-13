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У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, заявила Захарова - 13.06.2024, ПРАЙМ
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У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, заявила Захарова
У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, заявила Захарова - 13.06.2024, ПРАЙМ
У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, заявила Захарова
У Москвы нет и никогда не было агрессивных планов в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T15:57+0300
2024-06-13T16:07+0300
политика
россия
нато
мария захарова
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. У Москвы нет и никогда не было агрессивных планов в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы еще раз хотим подчеркнуть, никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов, у России не было и нет. При этом, со всей очевидностью, мы понимаем - они есть у НАТО", — отметила дипломат.По словам Захаровой, западные политики и военные делают провокационные заявления о "мнимой угрозе с Востока" с целью идеологической манипуляции населением. Кроме того, Вашингтону не нужна мирная Европа.Дипломат заключила, что американские идеологи глубинного государства требуют еще больше крови и стремятся подтолкнуть европейцев к обрыву.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор.
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россия, нато, мария захарова
Политика, РОССИЯ, НАТО, Мария Захарова
15:57 13.06.2024 (обновлено: 16:07 13.06.2024)
 
У России нет агрессивных планов в отношении НАТО, заявила Захарова

Захарова: у России нет и никогда не было агрессивных планов в отношении НАТО

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. У Москвы нет и никогда не было агрессивных планов в отношении НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы еще раз хотим подчеркнуть, никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов, у России не было и нет. При этом, со всей очевидностью, мы понимаем - они есть у НАТО", — отметила дипломат.
По словам Захаровой, западные политики и военные делают провокационные заявления о "мнимой угрозе с Востока" с целью идеологической манипуляции населением. Кроме того, Вашингтону не нужна мирная Европа.
Дипломат заключила, что американские идеологи глубинного государства требуют еще больше крови и стремятся подтолкнуть европейцев к обрыву.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор.
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11:04
 
ПолитикаРОССИЯНАТОМария Захарова
 
 
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