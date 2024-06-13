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Эксперт предрек миллиардные убытки IT компаниям из США на фоне санкций

Эксперт предрек миллиардные убытки IT компаниям из США на фоне санкций - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт предрек миллиардные убытки IT компаниям из США на фоне санкций

Россия была крупнейшим в Европе рынком для американских компаний, новые санкции в IT-секторе приведут к их миллиардным убыткам, российские же не затронет, такое | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:26+0300

2024-06-13T14:26+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Россия была крупнейшим в Европе рынком для американских компаний, новые санкции в IT-секторе приведут к их миллиардным убыткам, российские же не затронет, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В среду Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования и услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. "Зависимость от IT-услуг и технологий - это потеря для американских компаний. Российский рынок являлся для них крупнейшим в Европе. Продажа ПО, услуг - все это осуществлялось американскими компаниями в том или ином виде. Потеря рынка - это достаточно ощутимые потери, миллиарды долларов ежегодно, которые были в прибыли этих компаний. Сегодня эти деньги уходят на российский рынок российским разработчикам. Поэтому можно говорить, что мы в выигрыше, в любом случае", - сказал Муртазин. Переход на отечественное ПО или ПО, которое не попадает под ограничения с американской стороны, происходил в последние два года, поэтому новый раунд санкций не сильно скажется на деятельности российских организаций. Россия "убирала" этот риск, отметил эксперт. "Если бы в 2022 году были подобные ограничения, мы бы испытали больший шок, чем был тогда. Тем не менее, американские компании, использующие свое ПО, производящие свое ПО, они из России де-факто ушли уже. И переход на открытый софт, либо софт, который использует открытое ПО, он произошел. Поэтому на нас санкции не повлияют", - добавил Муртазин.

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