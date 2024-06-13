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Названы доступные летние туристические направления в странах бывшего СССР

Названы доступные летние туристические направления в странах бывшего СССР - 13.06.2024, ПРАЙМ

Названы доступные летние туристические направления в странах бывшего СССР

В АТОР изучили предложения туроператоров по странам ближнего зарубежья на летний сезон 2024 года и представили список самых доступных направлений. | 13.06.2024, ПРАЙМ

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2024-06-13T16:11+0300

2024-06-13T16:11+0300

экономика

туризм

снг

выездной туризм

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В АТОР изучили предложения туроператоров по странам ближнего зарубежья на летний сезон 2024 года и представили список самых доступных направлений. Данный перечень возглавила Белоруссия, а самым дорогим направлением оказался Казахстан. Среди популярных у туристов из России постсоветских республик оказались Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Грузия.Исходя из критерия ценовой доступности страны заняли следующие места. Первой идет Белоруссия со стоимостью тура от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом. Второе место занял Узбекистан (от 55 тыс. руб.). Замыкает тройку Армения с ценой от 86 тысяч рублей. Далее идут Киргизия (от 96 тыс. руб), Грузия (от 125 тыс. руб.), Азербайджан (от 140 тыс. руб. и Казахстан (от 153 тыс. руб.).В АТОР ожидают, что в течение трех летних месяцев страны СНГ, Азербайджан и Грузию с туристическими целями посетят не менее 90 тысяч туристов. Но эти объемы не позволят странам ближнего зарубежья войти в пятерку выездных направлений по спросу в летнем сезоне. При этом место в десятке у СНГ будет, считают в АТОР.

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туризм, снг, выездной туризм