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Российский рынок акций падает после решения США

Российский рынок акций падает после решения США - 13.06.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций падает после решения США

Российский рынок акций в четверг падает после введения санкций США в отношении Московской биржи, следует из данных площадки. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T12:04+0300

2024-06-13T12:04+0300

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг падает после введения санкций США в отношении Московской биржи, следует из данных площадки.Индекс Мосбиржи к 11.51 мск падает на 1,51%, до 3123,24 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,28%, до 1105,23 пункта. А на старте торгов индекс Мосбиржи падал ниже 1100 пунктов, впервые с 3 июня.В лидерах снижения стоимости – акции "Татнефти" (префы дешевеют на 4,15%, обыкновенные акции – на 3,71%), расписки ЦИАНа (-3,64%), акции "Новатэка" (-3,41%), "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции дешевеют на 3,17%, префы - на 2,91%), акции ДЭК (-3,13%). А акции Московской биржи падают в цене на 5,5%.США накануне, в среду расширили экономические санкции против России, включив в запретный список в том числе Московскую биржу. Биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. При этом компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки, сообщили в ЦБ РФ."Мосбиржа может потерять относительно небольшие суммы комиссионного дохода (5-10%). Мы считаем, что реакция рынка чересчур эмоциональная. Мы подтверждаем целевую цену Мосбиржи на уровне 280 рублей на горизонте 12 месяцев", - отмечается в заявлении компании "Солид брокер".В лидерах роста капитализации – акции ПИКа (+2,73%), Polymetal (+2,08%), МКБ (+0,42%), банка "Санкт-Петербург" (0,35%), "Ростелекома" (+0,32%), "Фосагро" (+0,21%). Аналитики компании "Цифра брокер" в контексте потенциального всплеска волатильности рекомендуют воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий: возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.

https://1prime.ru/20240611/organichenie-849068788.html

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акции, рынки, санкции против рф