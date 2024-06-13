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Эксперты оценили, как ключевая ставка повлияла на рост ВВП

Эксперты оценили, как ключевая ставка повлияла на рост ВВП - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили, как ключевая ставка повлияла на рост ВВП

Полугодовое сохранение ключевой ставки на уровне 16% фактически не повлияло на темпы роста ВВП России, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T05:13+0300

2024-06-13T05:13+0300

2024-06-13T05:14+0300

экономика

ставка банка россии

ввп

экспертное мнение

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Полугодовое сохранение ключевой ставки на уровне 16% фактически не повлияло на темпы роста ВВП России, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку и 16 декабря установил ее на уровне 16%. В дальнейшем на всех заседаниях совета директоров, состоявшихся в 2024 году, регулятор удерживал ее на этом уровне. Таким образом, в середине июня будет полгода, как экономика России развивается в условиях сохранения 16%-ной ключевой ставки. "Эффект от повышений ставки в реальном секторе, в том числе на инфляцию, в отличие от финансовых рынков, реализуется через 6-9 месяцев – так что сейчас как раз мы увидим эффекты во всей их полноте", - сказал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Ставка способствовала снижению инфляции, некоторому укреплению рубля, несмотря на снижение цен на многие статьи экспорта, и ограниченно повлияла на ВВП (сохраняющиеся высокие бюджетные и потребительские расходы поддержали бурный рост)", - добавил эксперт. При этом он отметил, что снижение инфляции было связано с уже шедшими процессами. И добавил, что "в ближайшие два квартала мы как раз увидим полный результат" того, насколько ключевая ставка оказалась действенной по отношению к замедлению инфляции. До конца первого квартала, по мнению главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, экономика не ощущала жесткости денежно-кредитных условий. По его словам, высокие ставки не оказывали влияния на кредитование, однако способствовали увеличению объема и срока депозитов, что внесло свой вклад в замедление роста цен. ЦБ РФ и дальше будет удерживать ключевую ставку на 16% до момента начала устойчивого замедления инфляции, считает он. Повышенная ключевая ставка, как подчеркнул старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, "на сегодня оказалась способна лишь частично сдержать инфляцию", она "также фактически не сказалась на темпах роста ВВП, которые пока что выше изначально прогнозировавшихся". Он считает, что либо текущая ставка обусловит замедление кредитования, снижение инфляции и некоторое охлаждение экономики, либо ЦБ "будет вынужден вновь повысить ключевую ставку для удержания инфляции под контролем". "Тот факт, что спрос замедляется пока что относительно слабо, влияет на то, что с каждым месяцем ожидания по началу снижения ключевой ставки отодвигаются все дальше – в нынешний момент очень вероятно, что это не произойдет раньше конца года", - добавил директор суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

https://1prime.ru/20240611/prognoz-849084405.html

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ставка банка россии, ввп, экспертное мнение