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Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы

Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы - 14.06.2024, ПРАЙМ

Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы

Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:16+0300

2024-06-14T13:16+0300

2024-06-14T13:17+0300

политика

владимир путин

запад

сша

замороженные российские активы

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин."Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам главы государства, Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход все виды протекционизма, все запретительные барьеры.Кроме того, Путин добавил, что США в попытках любыми путями сохранить свой имперский статус идут к собственной деградации. "Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное миссиянство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - подчеркнул российский лидер.13 июня страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Как позднее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, российские активы в Европе будут заблокированы до тех пор, пока кредиты, которые предоставили Киеву, не погасят.

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владимир путин, запад, сша, замороженные российские активы