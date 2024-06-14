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Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:16+0300
2024-06-14T13:17+0300
политика
владимир путин
запад
сша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин."Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам главы государства, Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход все виды протекционизма, все запретительные барьеры.Кроме того, Путин добавил, что США в попытках любыми путями сохранить свой имперский статус идут к собственной деградации. "Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное миссиянство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - подчеркнул российский лидер.13 июня страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Как позднее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, российские активы в Европе будут заблокированы до тех пор, пока кредиты, которые предоставили Киеву, не погасят.
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владимир путин, запад, сша, замороженные российские активы
Политика, Владимир Путин, ЗАПАД, США, замороженные российские активы
13:16 14.06.2024 (обновлено: 13:17 14.06.2024)
 
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы

Путин заявил, что воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Иван Секретарев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин.
"Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал он.
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По словам главы государства, Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход все виды протекционизма, все запретительные барьеры.
Кроме того, Путин добавил, что США в попытках любыми путями сохранить свой имперский статус идут к собственной деградации.
"Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное миссиянство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - подчеркнул российский лидер.
13 июня страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Как позднее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, российские активы в Европе будут заблокированы до тех пор, пока кредиты, которые предоставили Киеву, не погасят.
Банкноты евро
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ
Вчера, 20:58
 
ПолитикаВладимир ПутинЗАПАДСШАзамороженные российские активы
 
 
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