https://1prime.ru/20240614/aktivy-849175845.html
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:16+0300
2024-06-14T13:16+0300
2024-06-14T13:17+0300
политика
владимир путин
запад
сша
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848984390_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_2816b6b757f7e1c6ff78b5839e87fae7.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин."Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам главы государства, Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход все виды протекционизма, все запретительные барьеры.Кроме того, Путин добавил, что США в попытках любыми путями сохранить свой имперский статус идут к собственной деградации. "Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное миссиянство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - подчеркнул российский лидер.13 июня страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Как позднее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, российские активы в Европе будут заблокированы до тех пор, пока кредиты, которые предоставили Киеву, не погасят.
https://1prime.ru/20240613/izyatie-849153960.html
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848984390_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ffc0961811d8db7b922b94b80358e7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, запад, сша, замороженные российские активы
Политика, Владимир Путин, ЗАПАД, США, замороженные российские активы
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
Путин заявил, что воровство российских активов на Западе не останется безнаказанным
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Западные страны заморозили российские активы, воровство не останется безнаказанным, заявил на встрече с руководителями МИД России президент Владимир Путин.
"Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал он.
По словам главы государства, Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход все виды протекционизма, все запретительные барьеры.
Кроме того, Путин добавил, что США в попытках любыми путями сохранить свой имперский статус идут к собственной деградации.
"Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное миссиянство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - подчеркнул российский лидер.
13 июня страны G7 в ходе саммита саммите достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Как позднее отмечал глава Евросовета Шарль Мишель, российские активы в Европе будут заблокированы до тех пор, пока кредиты, которые предоставили Киеву, не погасят.
Конфискацию замороженных активов оставят на потом, пишет СМИ