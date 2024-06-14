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Выкупили просадку - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Выкупили просадку
Выкупили просадку - 14.06.2024, ПРАЙМ
Выкупили просадку
Инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов из-за новых санкций. Индекс Мосбиржи завершил торги | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T08:47+0300
2024-06-14T08:47+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов из-за новых санкций. Индекс Мосбиржи завершил торги четверга в плюсе на 0,02% на отметке 3171,69 п., индекс РТС вырос на 1,18% до 1132,72 п.Банк России впервые установил курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов. Официально на 14 июня доллар стоит 88,2 руб., а евро - 94,8 руб.. Регулятор отметил, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.Акции Московской биржи (MOEX 249,46 руб., -0,98%) обвалились более чем на 10% на открытии торгов в четверг, но к концу сессии отыграли практически все снижение. Ввиду санкций торговая площадка остановила торги парами с долларами США, евро и гонконгскими долларами а также всеми инструментами, по которым идут расчёты в них. Тем не менее мы полагаем, что эти обстоятельства окажут сдержанный эффект на доходность торговой площадки. На долю валютного рынка пришлось 13,3% комиссионных доходов компании в I квартале 2024 года. Объем вчерашних торгов на валютном рынке в сегментах спот и своп суммарно составил 719 млрд руб., что соответствует 51% от среднедневного объема торгов в мае 2024 года. Таким образом, биржа может потерять порядка 6-7% комиссионного дохода. Но стоит иметь в виду, что этот эффект может быть дополнительно сглажен увеличением объема операций валютных пар с юанем, а также перетоком на срочный рынок с фьючерсами, по которым ограничений нет. Собственно вчера объем торгов по всем фьючерсам, базовым активом которых является курс доллар США - российский рубль, составил почти 123 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. по итогам торгов 11 июня.Среди лидеров снижения оказались попавшие под санкции бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1047 руб., -2,88%) и Совкомфлота (FLOT 122,78 руб., -1,78%). Новые ограничения окажут негативный эффект на реализацию проектов в сфере СПГ, но глобально ничего нового - эти риски уже учтены и заложены в модели развития.Самолёт (SMLT 3209 руб., +0,61%) представил операционный отчет за январь-май 2024 года, согласно которому объем продаж недвижимости вырос в денежном выражении на 66% по сравнению с 2023 годом, до 133 млрд руб., в натуральном выражении - на 34%, до 607 тыс. кв. м. Несмотря на то, что девелопер за пять месяцев выполнил свой план по продажам на 2024 год только на 22%, мы оцениваем результаты, как умеренно позитивные. В мае Самолет зафиксировал ускорение продаж в деньгах - на 88%, в квадратных метрах - на 51%, и мы полагаем, что в июне тенденция сохранится на фоне приближающегося срока завершения действия масштабной программы по льготной ипотеке.Сегодня последний день для покупки акций ЭсЭфАЙ и Артген биотех перед закрытием реестров под дивиденды (0,00129 руб. на акцию и 1,20 руб. на акцию соответственно).Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май 2024 года, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Напомним, что именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги, курсы валют
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги, Курсы валют
08:47 14.06.2024
 

Выкупили просадку

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов из-за новых санкций. Индекс Мосбиржи завершил торги четверга в плюсе на 0,02% на отметке 3171,69 п., индекс РТС вырос на 1,18% до 1132,72 п.
Банк России впервые установил курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов. Официально на 14 июня доллар стоит 88,2 руб., а евро - 94,8 руб.. Регулятор отметил, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.
Акции Московской биржи (MOEX 249,46 руб., -0,98%) обвалились более чем на 10% на открытии торгов в четверг, но к концу сессии отыграли практически все снижение. Ввиду санкций торговая площадка остановила торги парами с долларами США, евро и гонконгскими долларами а также всеми инструментами, по которым идут расчёты в них. Тем не менее мы полагаем, что эти обстоятельства окажут сдержанный эффект на доходность торговой площадки. На долю валютного рынка пришлось 13,3% комиссионных доходов компании в I квартале 2024 года. Объем вчерашних торгов на валютном рынке в сегментах спот и своп суммарно составил 719 млрд руб., что соответствует 51% от среднедневного объема торгов в мае 2024 года. Таким образом, биржа может потерять порядка 6-7% комиссионного дохода. Но стоит иметь в виду, что этот эффект может быть дополнительно сглажен увеличением объема операций валютных пар с юанем, а также перетоком на срочный рынок с фьючерсами, по которым ограничений нет. Собственно вчера объем торгов по всем фьючерсам, базовым активом которых является курс доллар США - российский рубль, составил почти 123 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. по итогам торгов 11 июня.
Среди лидеров снижения оказались попавшие под санкции бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1047 руб., -2,88%) и Совкомфлота (FLOT 122,78 руб., -1,78%). Новые ограничения окажут негативный эффект на реализацию проектов в сфере СПГ, но глобально ничего нового - эти риски уже учтены и заложены в модели развития.
Самолёт (SMLT 3209 руб., +0,61%) представил операционный отчет за январь-май 2024 года, согласно которому объем продаж недвижимости вырос в денежном выражении на 66% по сравнению с 2023 годом, до 133 млрд руб., в натуральном выражении - на 34%, до 607 тыс. кв. м. Несмотря на то, что девелопер за пять месяцев выполнил свой план по продажам на 2024 год только на 22%, мы оцениваем результаты, как умеренно позитивные. В мае Самолет зафиксировал ускорение продаж в деньгах - на 88%, в квадратных метрах - на 51%, и мы полагаем, что в июне тенденция сохранится на фоне приближающегося срока завершения действия масштабной программы по льготной ипотеке.
Сегодня последний день для покупки акций ЭсЭфАЙ и Артген биотех перед закрытием реестров под дивиденды (0,00129 руб. на акцию и 1,20 руб. на акцию соответственно).
Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май 2024 года, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Напомним, что именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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