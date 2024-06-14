Мосбиржа держится: куда вкладывать деньги, если неспокойно

Из-за санкций США в четверг индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, однако затем сократил потери. Сейчас снижение индекса Мосбиржи от максимума текущего года составляет чуть более 10%.Однако пессимизм у инвесторов вызывают не только новые ограничения в адрес Мосбиржи и последовавшая за ними остановка торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами. Давление на российский рынок оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает сохранение ключевой ставки на повышенном уровне продолжительное время. Более того, регулятор не исключил ее повышения на ближайших заседаниях. Так же необходимо отметить разочарование инвесторов отменой дивидендами "Газпрома" и низкими дивидендами "Магнита".На этом фоне спрос на менее рискованные активы вырос и остается устойчивым. Инвесторы могут получить двухзначную доходность, но при меньших рисках, инвестируя в облигации и другие консервативные финансовые инструменты.В свою очередь, котировки акций поддержит дивидендный сезон. Новые средства могут начать поступать уже в июле-августе, хотя в условиях высоких ставок часть средств может оказаться в фондах денежного рынка, а не на фондовом рынке.В таких условиях инвесторам лучше диверсифицировать вложения между классами активов. Часть средств имеет смысл держать в фондах денежного рынка, а фонды акций докупать на просадках. В условиях ограниченного потенциала роста фондового рынка инвесторам стоит делать ставку на стратегии активного управления, которое могут показать доходность выше индекса.
Из-за санкций США в четверг индекс Мосбиржи падал ниже 3100 пунктов, однако затем сократил потери. Сейчас снижение индекса Мосбиржи от максимума текущего года составляет чуть более 10%.
Однако пессимизм у инвесторов вызывают не только новые ограничения в адрес Мосбиржи и последовавшая за ними остановка торгов долларами США, евро и гонконгскими долларами. Давление на российский рынок оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает сохранение ключевой ставки на повышенном уровне продолжительное время. Более того, регулятор не исключил ее повышения на ближайших заседаниях. Так же необходимо отметить разочарование инвесторов отменой дивидендами "Газпрома" и низкими дивидендами "Магнита".
На этом фоне спрос на менее рискованные активы вырос и остается устойчивым. Инвесторы могут получить двухзначную доходность, но при меньших рисках, инвестируя в облигации и другие консервативные финансовые инструменты.
В свою очередь, котировки акций поддержит дивидендный сезон. Новые средства могут начать поступать уже в июле-августе, хотя в условиях высоких ставок часть средств может оказаться в фондах денежного рынка, а не на фондовом рынке.
В таких условиях инвесторам лучше диверсифицировать вложения между классами активов. Часть средств имеет смысл держать в фондах денежного рынка, а фонды акций докупать на просадках. В условиях ограниченного потенциала роста фондового рынка инвесторам стоит делать ставку на стратегии активного управления, которое могут показать доходность выше индекса.
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