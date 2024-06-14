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Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Бензин на российских заправках за неделю подорожал - 14.06.2024, ПРАЙМ

Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Средняя розничная цена бензина в России с 3 по 10 июня выросла на 0,2%, или на 13 копеек - до 55,5 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:07+0300

2024-06-14T19:07+0300

2024-06-14T19:23+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 3 по 10 июня выросла на 0,2%, или на 13 копеек - до 55,5 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 65,51 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 27 мая по 3 июня, средняя цена бензина выросла на 0,3%, или на 14 копеек, до 55,37 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,22% - до 51,24 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 56,11 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,24% - до 70,13 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 4 по 10 июня составила 0,12%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 64 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Костромской и Орловской областях - на 0,6%. Снижение цен было отмечено в 5 субъектах, более всего - в Чечне и Севастополе (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии данных о выпуске бензина принято для "обеспечения информационной безопасности рынка". Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости нынешнюю ситуацию на рынке нефтепродуктов, заявило, что внутренний рынок насыщен. В частности, благодаря своевременно накопленным запасам топлива и мерам, предпринятым в отношении его экспорта.Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время в пятницу Минэнерго РФ сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://1prime.ru/20240611/benzin-849083605.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на бензин