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В СП РФ предупредили о рисках для бюджета из-за промежуточных дивидендов - 14.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240614/didivendy-849156118.html
В СП РФ предупредили о рисках для бюджета из-за промежуточных дивидендов
В СП РФ предупредили о рисках для бюджета из-за промежуточных дивидендов - 14.06.2024, ПРАЙМ
В СП РФ предупредили о рисках для бюджета из-за промежуточных дивидендов
Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в 2024 году из-за сложившейся практики выплаты промежуточных дивидендов крупнейшими компаниями | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T05:25+0300
2024-06-14T05:26+0300
экономика
счетная палата
дивиденды
бюджет
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в 2024 году из-за сложившейся практики выплаты промежуточных дивидендов крупнейшими компаниями с госучастием, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки бюджета Росимущества за 2023 год. "В 2023 году промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2023 года в сумме 82 501 846,9 тысячи рублей выплатили шесть крупнейших плательщиков дивидендов. При этом отмечается, что существующая практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в 2024 году", – говорится в отчете. Речь идет о следующих компаниях: "Роснефтегаз", который в прошлом году выплатил промежуточные дивиденды на 44,841 миллиарда рублей, "Совкомфлот" - на 12,4 миллиарда рублей, КТК-Р – на 11,4 миллиарда рублей, "Алроса" - в сумме 9,2 миллиарда, Международный аэропорт "Шереметьево" - на 3,4 миллиарда рулей и КТК-К - на 1,4 миллиарда рублей. Аудиторы отмечают, что общая сумма доходов бюджета РФ от выплаты дивидендов компаний с госучастием в 2023 году составила 338,752 миллиарда, что на 23,4%, меньше прогноза. По сравнению с 2022 годом указанные доходы уменьшились в 2,2 раза. При этом 96,9% суммы выплат пришлось на 12 крупнейших компаний. "Факторами, повлиявшими на невыполнение Росимуществом показателей кассового плана 2023 года по данному виду доходов стало принятие правительством РФ по отдельным хозяйственным обществам решений, не предусматривающих выплату дивидендов по итогам 2022 года, а также уменьшение объемов чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами. Также повлияло принятие решений о выплате промежуточных дивидендов отдельными крупнейшими акционерными обществами в 2022 году. Если бы указанные дивиденды поступили в федеральный бюджет в 2023 году, плановое задание Росимуществом было бы перевыполнено", - отмечают аудиторы. По данным Счетной палаты, по итогам 2022 года большинство крупнейших и крупных акционерных обществ приняли решения направить на выплату дивидендов 50% и более своей чистой прибыли, за исключением обществ, которым правительство РФ разрешило снизить этот норматив или не выплачивать дивиденды вовсе. При этом, отмечают аудиторы, девять компаний с долей участия государства менее 25%, направили на дивиденды менее 50% чистой прибыли, нарушив установленный норматив. "По расчету Счетной палаты объем недоначисленных дивидендов за 2022 год составил 25 008,3 тысячи рублей", - говорится в отчете.
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счетная палата, дивиденды, бюджет
Экономика, Счетная палата, дивиденды, бюджет
05:25 14.06.2024 (обновлено: 05:26 14.06.2024)
 
В СП РФ предупредили о рисках для бюджета из-за промежуточных дивидендов

Счетная палата: практика промежуточных дивидендов создает риски для бюджета-2024

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Счетная палата РФ видит риски для исполнения федерального бюджета в 2024 году из-за сложившейся практики выплаты промежуточных дивидендов крупнейшими компаниями с госучастием, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки бюджета Росимущества за 2023 год.
"В 2023 году промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2023 года в сумме 82 501 846,9 тысячи рублей выплатили шесть крупнейших плательщиков дивидендов. При этом отмечается, что существующая практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в 2024 году", – говорится в отчете.
Речь идет о следующих компаниях: "Роснефтегаз", который в прошлом году выплатил промежуточные дивиденды на 44,841 миллиарда рублей, "Совкомфлот" - на 12,4 миллиарда рублей, КТК-Р – на 11,4 миллиарда рублей, "Алроса" - в сумме 9,2 миллиарда, Международный аэропорт "Шереметьево" - на 3,4 миллиарда рулей и КТК-К - на 1,4 миллиарда рублей.
Аудиторы отмечают, что общая сумма доходов бюджета РФ от выплаты дивидендов компаний с госучастием в 2023 году составила 338,752 миллиарда, что на 23,4%, меньше прогноза. По сравнению с 2022 годом указанные доходы уменьшились в 2,2 раза. При этом 96,9% суммы выплат пришлось на 12 крупнейших компаний.
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"Факторами, повлиявшими на невыполнение Росимуществом показателей кассового плана 2023 года по данному виду доходов стало принятие правительством РФ по отдельным хозяйственным обществам решений, не предусматривающих выплату дивидендов по итогам 2022 года, а также уменьшение объемов чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами. Также повлияло принятие решений о выплате промежуточных дивидендов отдельными крупнейшими акционерными обществами в 2022 году. Если бы указанные дивиденды поступили в федеральный бюджет в 2023 году, плановое задание Росимуществом было бы перевыполнено", - отмечают аудиторы.
По данным Счетной палаты, по итогам 2022 года большинство крупнейших и крупных акционерных обществ приняли решения направить на выплату дивидендов 50% и более своей чистой прибыли, за исключением обществ, которым правительство РФ разрешило снизить этот норматив или не выплачивать дивиденды вовсе.
При этом, отмечают аудиторы, девять компаний с долей участия государства менее 25%, направили на дивиденды менее 50% чистой прибыли, нарушив установленный норматив. "По расчету Счетной палаты объем недоначисленных дивидендов за 2022 год составил 25 008,3 тысячи рублей", - говорится в отчете.
 
ЭкономикаСчетная палатадивидендыбюджет
 
 
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