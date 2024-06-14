https://1prime.ru/20240614/evropa-849175657.html

Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения

Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения

Европе важно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Такое... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:08+0300

2024-06-14T13:08+0300

2024-06-14T13:08+0300

политика

россия

ес

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Европе важно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин."Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", — заметил глава государства в рамках встречи с руководством внешнеполитического ведомства России.Путин подчеркнул что Москва всегда к этому готова. Кроме того, такую необходимость понимают политики и патриоты своих стран.Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.

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россия, ес, владимир путин