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Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения
Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения
Европе важно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Такое... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:08+0300
2024-06-14T13:08+0300
2024-06-14T13:08+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Европе важно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин."Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", — заметил глава государства в рамках встречи с руководством внешнеполитического ведомства России.Путин подчеркнул что Москва всегда к этому готова. Кроме того, такую необходимость понимают политики и патриоты своих стран.Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.
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россия, ес, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЕС, Владимир Путин
Путин рассказал, что нужно Европе для самосохранения
Путин: Европа сохранится как один из центров, если будет в хороших отношениях с РФ
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Европе важно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранить себя как один из центров развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
"Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты, ей безусловно нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией", — заметил глава государства в рамках встречи с руководством внешнеполитического ведомства России.
Путин подчеркнул что Москва всегда к этому готова. Кроме того, такую необходимость понимают политики и патриоты своих стран.
Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.
Путин прокомментировал "бред" о желании России напасть на Европу