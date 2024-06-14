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СМИ узнали, когда G7 введет новые санкции против сотрудничающих с РФ стран - 14.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда G7 введет новые санкции против сотрудничающих с РФ стран
СМИ узнали, когда G7 введет новые санкции против сотрудничающих с РФ стран - 14.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда G7 введет новые санкции против сотрудничающих с РФ стран
Страны G7 уже согласовали и планируют к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций против компаний и физлиц, сотрудничающих с Москвой,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:46+0300
2024-06-14T14:46+0300
политика
g7
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РИМ, 14 июн – ПРАЙМ. Страны G7 уже согласовали и планируют к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций против компаний и физлиц, сотрудничающих с Москвой, сообщило агентство Nova со ссылкой на источники на саммите "Большой семерки" в Италии. Отмечается, что санкции будут нацелены на субъекты третьих стран, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Казахстан".По данным Nova, поводом для санкций является обход введенных против РФ ограничений. Данный вопрос участники встречи обсудили в четверг в ходе рабочих сессий мероприятия, сообщает агентство. Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
https://1prime.ru/20240614/sanktsii-849166789.html
запад
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g7, запад
Политика, G7, ЗАПАД
14:46 14.06.2024
 
СМИ узнали, когда G7 введет новые санкции против сотрудничающих с РФ стран

Nova: G7 к концу месяца объявит новые санкции против сотрудничающих с РФ стран

© РИА Новости . Джоан Дэниэл | Перейти в медиабанкСитуация в графстве Корнуолл на фоне саммита G7
Ситуация в графстве Корнуолл на фоне саммита G7 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Джоан Дэниэл
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РИМ, 14 июн – ПРАЙМ. Страны G7 уже согласовали и планируют к концу июня объявить об очередном пакете антироссийских санкций против компаний и физлиц, сотрудничающих с Москвой, сообщило агентство Nova со ссылкой на источники на саммите "Большой семерки" в Италии.
Отмечается, что санкции будут нацелены на субъекты третьих стран, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Казахстан".
По данным Nova, поводом для санкций является обход введенных против РФ ограничений. Данный вопрос участники встречи обсудили в четверг в ходе рабочих сессий мероприятия, сообщает агентство.
Встреча лидеров "Большой семерки" проходит 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
11:09
 
ПолитикаG7ЗАПАД
 
 
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