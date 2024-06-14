https://1prime.ru/20240614/inflyatsiya-849195547.html

Недельная инфляция в России составила 0,12 процента

Недельная инфляция в России составила 0,12 процента - 14.06.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,12 процента

Недельная инфляция в России с 4 по 10 июня составила 0,12% против 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,42%, свидетельствуют... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:05+0300

2024-06-14T19:05+0300

2024-06-14T19:05+0300

экономика

инфляция в россии

росстат

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 4 по 10 июня составила 0,12% против 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,42%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 4 по 10 июня 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала июня – 100,19%, с начала года – 103,42%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, цены на плодоовощную продукцию после нескольких недель снижения выросли - на 0,7%. В частности, подорожала картошка - на 8,9%, свекла - на 3,1%, яблоки - на 2,2%, лук - на 1,2%, морковь - на 1,1%. При этом цены снизились на огурцы - на 3,9%, на капусту - на 3,8%, помидоры - на 3% и бананы - на 0,4%. На отчетной неделе подорожали: сахар-песок и ржаной хлеб - на 0,5%, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и пшеничный хлеб - на 0,4%, рыба мороженая, сливочное масло, мясные и овощные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,3%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, молоко, подсолнечное масло, пшено и печенье - на 0,2%, сметана, чай - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 1,5%, маргарин и гречку - на 0,3%, баранину - на 0,2%, свинину, творог, муку и вермишель - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 4 по 10 июня подорожали сухие корма для домашних животных, детские подгузники и хозяйственное мыло - на 0,2%, стиральные порошки и зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,2%, гигиенические прокладки, пеленки для новорожденных и спички - на 0,1%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,8%, плиты ДСП - на 1,2%. Электро- и бытовая техника на отчетной неделе подешевела: смартфоны - на 0,5%, телевизоры - на 0,2%, пылесосы - на 0,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 0,06%, иностранного - на 0,26%. Дизельное топливо подорожало на 0,12%, бензин - на 0,22%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на аллохол - на 0,4%, на поливитамины - на 0,3%. Снизились цены противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,5%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,35%, мазь "Левомеколь" и комбинированные анальгетики - на 0,3%, валидол - на 0,25%, анальгин - на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 0,7%.

https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849155715.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии, росстат