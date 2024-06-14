https://1prime.ru/20240614/inflyatsiya-849195946.html

Инфляция в России в мае ускорилась

Инфляция в России в мае ускорилась - 14.06.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России в мае ускорилась

Инфляция в России в мае ускорилась до 0,74% с 0,5% апреле, в годовом выражении - до 8,3% с 7,84% месяцем ранее, сообщил Росстат. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T19:10+0300

2024-06-14T19:10+0300

2024-06-14T19:10+0300

экономика

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России в мае ускорилась до 0,74% с 0,5% апреле, в годовом выражении - до 8,3% с 7,84% месяцем ранее, сообщил Росстат. "В мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,74%, по сравнению с декабрем 2023 года – 103,22%", - говорится в материалах ведомства. Продовольственная инфляция в мае замедлилась до 0,41% с 0,49% в апреле; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 9,11%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,46% после 0,41% в апреле, в годовом выражении - на 7,14%. Цены на услуги в мае выросли на 1,53% к апрелю, а к маю прошлого года - на 8,55%. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году. На прошлой неделе представитель Минэкономразвития говорил журналистам, что пик годовой инфляции в России придется на июнь-июль, с августа-сентября начнется замедление. По итогам года, по его словам, инфляция может быть чуть выше нынешнего прогноза ведомства, но пока говорить об этом рано.

https://1prime.ru/20240613/inflyatsiya-849155715.html

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инфляция в россии