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"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи"

"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи" - 14.06.2024, ПРАЙМ

"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи"

Финская оппозиция раскритиковала планы министра транспорта страны Лулу Ранне перейти с "русской колеи" на европейскую, сообщает местное издание Suomenmaa. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:22+0300

2024-06-14T17:22+0300

2024-06-14T17:25+0300

финляндия

россия

железная дорога

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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Финская оппозиция раскритиковала планы министра транспорта страны Лулу Ранне перейти с "русской колеи" на европейскую, сообщает местное издание Suomenmaa.По данным газеты, противники проекта считают инициативу невыгодной из-за финансовых и временных затрат.Лулу Ранне заявляла, что сначала нужно понять, как реализовать данную идею. Полученный отчет "является очень значимым с точки зрения безопасности и очень важен именно сейчас", отметила она.Депутат от Социал-демократической партии Финляндии Сеппо Эскелинен ответил, что этот отчет уже существует. Согласно документу, проект нерентабелен: его осуществление потребует от пяти до десяти миллиардов, а сроки составят от пяти до десяти лет.Эскелинен напомнил, что на главных участках финской железной дороги наблюдаются проблемы с пропускной способностью."Не следует ли нам позаботиться об уже существующей железнодорожной сети и ее функциональности, а не тратить деньги на новые проекты?" — задался вопросом оппозиционер.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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финляндия, россия, железная дорога