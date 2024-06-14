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"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи" - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи"
"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи" - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи"
Финская оппозиция раскритиковала планы министра транспорта страны Лулу Ранне перейти с "русской колеи" на европейскую, сообщает местное издание Suomenmaa. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:22+0300
2024-06-14T17:25+0300
финляндия
россия
железная дорога
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Финская оппозиция раскритиковала планы министра транспорта страны Лулу Ранне перейти с "русской колеи" на европейскую, сообщает местное издание Suomenmaa.По данным газеты, противники проекта считают инициативу невыгодной из-за финансовых и временных затрат.Лулу Ранне заявляла, что сначала нужно понять, как реализовать данную идею. Полученный отчет "является очень значимым с точки зрения безопасности и очень важен именно сейчас", отметила она.Депутат от Социал-демократической партии Финляндии Сеппо Эскелинен ответил, что этот отчет уже существует. Согласно документу, проект нерентабелен: его осуществление потребует от пяти до десяти миллиардов, а сроки составят от пяти до десяти лет.Эскелинен напомнил, что на главных участках финской железной дороги наблюдаются проблемы с пропускной способностью."Не следует ли нам позаботиться об уже существующей железнодорожной сети и ее функциональности, а не тратить деньги на новые проекты?" — задался вопросом оппозиционер.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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финляндия, россия, железная дорога
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, железная дорога
17:22 14.06.2024 (обновлено: 17:25 14.06.2024)
 
"Расточительство". В Финляндии вспыхнули споры об отказе от "русской колеи"

Suomenmaa: в Финляндии назвали переход на европейскую колею расточительством

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Финская оппозиция раскритиковала планы министра транспорта страны Лулу Ранне перейти с "русской колеи" на европейскую, сообщает местное издание Suomenmaa.
По данным газеты, противники проекта считают инициативу невыгодной из-за финансовых и временных затрат.
Лулу Ранне заявляла, что сначала нужно понять, как реализовать данную идею. Полученный отчет "является очень значимым с точки зрения безопасности и очень важен именно сейчас", отметила она.
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Депутат от Социал-демократической партии Финляндии Сеппо Эскелинен ответил, что этот отчет уже существует. Согласно документу, проект нерентабелен: его осуществление потребует от пяти до десяти миллиардов, а сроки составят от пяти до десяти лет.
Эскелинен напомнил, что на главных участках финской железной дороги наблюдаются проблемы с пропускной способностью.
"Не следует ли нам позаботиться об уже существующей железнодорожной сети и ее функциональности, а не тратить деньги на новые проекты?" — задался вопросом оппозиционер.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯжелезная дорога
 
 
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