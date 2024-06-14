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Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое
Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое - 14.06.2024, ПРАЙМ
Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое
Россия успешно заменила цифровые решения, которые были ориентированы на зарубежные платформы, на российские, и не только достигла в этом мирового уровня, но и... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:54+0300
2024-06-14T10:54+0300
россия
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ПЕРМЬ, 14 июн - ПРАЙМ. Россия успешно заменила цифровые решения, которые были ориентированы на зарубежные платформы, на российские, и не только достигла в этом мирового уровня, но и превзошла его, сообщил журналистам замглавы Минстроя России Константин Михайлик. "Мы не просто сделали импортозамещение, а сделали решения, которые являются прорывными в очень многих направлениях (ЖКХ, принятие решений на собраниях собственников, управление домом с точки зрения энергоэффективности). Это не мировой уровень, это превышает его", - сказал Михайлик журналистам на форуме "Умный дом" в Перми. По словам Михайлика, за последние два года Россия сделала "колоссальный рывок вперёд" в создании собственного независимого программного контура. Он уточнил, что сейчас важная задача в сфере "цифровизации городов" - выработать единые стандарты передачи данных и единые стандарты качества услуг. "Очень важно скомпоновать те решения, которые государство интегрирует в работу региональных управлений капстроительства, управлений ЖКХ, и максимально их соединить", - уточнил он. Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" проходит в Перми 13 и 14 июня. Спикеры обсуждают вопросы повышения качества городской среды и внедрения современных технологий в управление недвижимостью, транспортом и социальной инфраструктурой.
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россия
РОССИЯ
10:54 14.06.2024
 
Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое

Михайлик: РФ сделала сильный рывок в создании независимого программного контура

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ПЕРМЬ, 14 июн - ПРАЙМ. Россия успешно заменила цифровые решения, которые были ориентированы на зарубежные платформы, на российские, и не только достигла в этом мирового уровня, но и превзошла его, сообщил журналистам замглавы Минстроя России Константин Михайлик.
"Мы не просто сделали импортозамещение, а сделали решения, которые являются прорывными в очень многих направлениях (ЖКХ, принятие решений на собраниях собственников, управление домом с точки зрения энергоэффективности). Это не мировой уровень, это превышает его", - сказал Михайлик журналистам на форуме "Умный дом" в Перми.
По словам Михайлика, за последние два года Россия сделала "колоссальный рывок вперёд" в создании собственного независимого программного контура.
Он уточнил, что сейчас важная задача в сфере "цифровизации городов" - выработать единые стандарты передачи данных и единые стандарты качества услуг.
"Очень важно скомпоновать те решения, которые государство интегрирует в работу региональных управлений капстроительства, управлений ЖКХ, и максимально их соединить", - уточнил он.
Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" проходит в Перми 13 и 14 июня. Спикеры обсуждают вопросы повышения качества городской среды и внедрения современных технологий в управление недвижимостью, транспортом и социальной инфраструктурой.
 
РОССИЯ
 
 
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