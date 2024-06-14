https://1prime.ru/20240614/kontur-849165742.html

Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое

Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое - 14.06.2024, ПРАЙМ

Россия успешно заменила зарубежные цифровые решения, заявили в Минстрое

Россия успешно заменила цифровые решения, которые были ориентированы на зарубежные платформы, на российские, и не только достигла в этом мирового уровня, но и... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T10:54+0300

2024-06-14T10:54+0300

2024-06-14T10:54+0300

россия

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ПЕРМЬ, 14 июн - ПРАЙМ. Россия успешно заменила цифровые решения, которые были ориентированы на зарубежные платформы, на российские, и не только достигла в этом мирового уровня, но и превзошла его, сообщил журналистам замглавы Минстроя России Константин Михайлик. "Мы не просто сделали импортозамещение, а сделали решения, которые являются прорывными в очень многих направлениях (ЖКХ, принятие решений на собраниях собственников, управление домом с точки зрения энергоэффективности). Это не мировой уровень, это превышает его", - сказал Михайлик журналистам на форуме "Умный дом" в Перми. По словам Михайлика, за последние два года Россия сделала "колоссальный рывок вперёд" в создании собственного независимого программного контура. Он уточнил, что сейчас важная задача в сфере "цифровизации городов" - выработать единые стандарты передачи данных и единые стандарты качества услуг. "Очень важно скомпоновать те решения, которые государство интегрирует в работу региональных управлений капстроительства, управлений ЖКХ, и максимально их соединить", - уточнил он. Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" проходит в Перми 13 и 14 июня. Спикеры обсуждают вопросы повышения качества городской среды и внедрения современных технологий в управление недвижимостью, транспортом и социальной инфраструктурой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия