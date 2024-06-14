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Главное - люди. Красноярский край на ПМЭФ обозначил приоритеты

Главное - люди. Красноярский край на ПМЭФ обозначил приоритеты - 14.06.2024, ПРАЙМ

Главное - люди. Красноярский край на ПМЭФ обозначил приоритеты

Присутствие Красноярского края на Петербургском международном экономическом форуме было весьма масштабным. Регион представил собственный стенд и принял участие... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:08+0300

2024-06-14T12:08+0300

2024-06-14T12:09+0300

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арктика

инновации

михаил котюков

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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Присутствие Красноярского края на Петербургском международном экономическом форуме было весьма масштабным. Регион представил собственный стенд и принял участие в коллективной экспозиции "Большая Сибирь". Губернатор Михаил Котюков в дни работы форума провел ряд рабочих встреч и заключил важные для региона соглашения.Большая Сибирь – большие планыНовинкой ПМЭФ-2024 стала коллективная экспозиция субъектов Сибирского федерального округа "Большая Сибирь". В ее работе приняли участие представители администрации президента и правительства, руководители сибирских регионов и федеральных органов исполнительной власти.На двухэтажном стенде площадью 430 квадратных метров регионы СФО представили свой экономический, инвестиционный и научный потенциал под девизом "Объединение ради процветания". Красноярский край знакомил посетителей с крупными инвестпроектами и инновационными разработками ведущих компаний региона, работой научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Посетители могли попробовать свои силы в интерактивных играх, где для спасения Земли необходимо использовать разработанные и созданные в крае БПЛА и спутники. Организаторы привезли из Красноярска и сибирские угощения: конфеты с таежными ягодами, мед, вяленую оленину, чай из трав и т.д.Одна из главных задач работы форума — заключение важных инвестиционных соглашений. Красноярский край эту возможность реализовал по максимуму. Так, с ПАО "Аэрофлот" заключено соглашение о взаимодействии, которое предполагает, что регион продолжит дальнейшее развитие инфраструктуры аэропорта в Красноярске. "Аэрофлот" в свою очередь увеличит количество направлений, запустит прямое сообщение из Красноярска в города-миллионники центральной части России и региональные центры Дальнего Востока. Также стороны договорились о развитии туристического потенциала края. Общий инвестиций в рамках соглашения составляет 5,7 миллиарда рублей.Сибирский хаб "Аэрофлота" работает в регионе три года. За это время через Красноярск перевезли более 3,7 миллиона человек, а за первые пять месяцев 2024 пассажиропоток группы "Аэрофлот" через хаб вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53% (748 тысяч пассажиров).Соглашение о сотрудничестве губернатор края подписал и с ППК "Российский экологический оператор". На основе концессионных соглашений стороны договорились о создании перспективных объектов в сфере обращения с ТКО. Речь о строительстве к 2030 году семи экотехнопарков на территории края. Для этого через механизм концессии будет привлечено порядка 20 миллиардов рублей.По словам Котюкова, сотрудничество будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности работы в сфере обращения с ТКО и, соответственно, улучшению экологической ситуации.Не менее важны и образовательные программы. Правительство края и корпорация "Синергия" заключили соглашение о сотрудничестве в социальной, образовательной и других сферах. Это повысит доступность образования для жителей региона. Так, "Синергия" предлагает Красноярскому краю присоединиться к проекту по развитию колледжей цифровых профессий. В учебных заведениях студенты смогут осваивать программы среднего профессионального и дополнительного образования по очной и очно-заочной формам. Партнеры намерены развивать также программы по ранней профориентации и целевому обучению талантливой молодежи. Кроме того, университет "Синергия" готов бесплатно обучать детей военнослужащих.Инвестиции в будущее, инновации уже сейчасВ рамках форума был заключен ряд договоренностей, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Красноярского края. Губернатор обсудил с руководством Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) создание в регионе технопарка в сфере высоких технологий. Технопарк станет центром притяжения для технологических и инновационных компаний, будет способствовать увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест в крае.Концепцию проекта представил Фонд "Сколково" совместно с министерством цифрового развития региона при финансовой поддержке компании "Норильский никель". Технопарк будет специализироваться на разработке программного обеспечения в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи и других передовых направлениях. Эти технологии будут применяться в различных сферах, включая горную металлургию, экологию, здравоохранение и космическую отрасль.Проект планируется реализовывать поэтапно. Сейчас прорабатываются варианты размещения технопарка. Рассматриваются вопросы приобретения объектов и помещений, расположенных в центральной части Красноярска.Состоялась на ПМЭФ - 2024 встреча глав регионов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в которой принял участие Котюков. Он поделился с коллегами опытом реализации в крае инновационных проектов, выступил с предложениями о расширении перечня инновационной продукции, наращивании импортозамещения, создании технопарков, которые будут ориентированы на высокотехнологичные производства."У нас сегодня сформировался целый кластер инновационных компаний. Появились команды, которые могут решать большие вопросы. Очень важно, чтобы эти компании были встроены в достижения национальных целей развития и нашли своё место в тех национальных проектах, которые формируются правительством", - подчеркнул он.По словам главы региона, для достижения этих целей необходимо объединить усилия федерального центра и регионов в том, что касается мер государственной поддержки, налогового стимулирования, совершенствования кадровой подготовки, а также развития инфраструктуры муниципальных образований, в которых будет происходить формирование новых производств и создание нового российского высокотехнологичного инновационного продукта.Новый взгляд на АрктикуИ, наконец, нельзя забывать, что почти половина территории Красноярского края находится в Арктической зоне, развитие которой – один из приоритетов государства. Заместитель губернатора Валерий Семеновпринял участие в работе дискуссионной площадки "День Арктики", организованной ВЭБ.РФ на полях ПМЭФ.Красноярскому краю есть чем гордиться в плане освоения северных территорий. В регионе по поручению президента полным ходом идет формирование трех мастер-планов развития опорных населенных пунктов - агломерации Норильск -Дудинка, Диксона и Игарки. Предусмотрены перспективы увеличения населения, увеличение инвестиций до 2,8 трлн рублей. Для развития агломерации Норильск-Дудинка в рамках мастер-плана будет обновлена жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура, в Игарке реализуют социальные проекты, а в городском поселении Диксон сделают упор на обеспечение Северного морского пути всеми необходимыми объектами.Предполагается, что мастер-планы позволят решить ряд общих проблем, которые есть у регионов Арктической зоны. Это дефицит транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, вопросы по геологической изученности региона, проблемы с кадрами, сложная логистика и высокие тарифы.По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, важны приоритеты, которые высказали сами люди. "Каждый регион организовал глубинные интервью, опросы в интернете, анализ соцсетей, использовал все возможные инструменты, чтобы работа по обновлению городов Дальнего Востока и Арктики по-настоящему была общенародной", - отметил он.Главное – интересы людейКульминацией форума стало пленарное заседание, в ходе которого состоялось выступление президента страны Владимира Путина. Глава государства говорил о реализации национальных проектов, инструментах поддержки производств, подготовке кадров, проектах в сфере здравоохранения и спорта, культуры и образования, создании новых точек притяжения в территориях страны.Котюков также принял участие в заседании. Говоря об озвученных президентом приоритетах, он ещё раз подчеркнул, что в центре всех решений власти должны быть потребности людей, а формирование экономики и новых производств должно идти неразрывно с развитием инфраструктуры для комфортной жизни в стране."Я не сомневаюсь, что все идеи, все решения, которые обсуждались на форуме, уже в ближайшее время станут составной частью государственных программ Российской Федерации до 2030 года. И в них Красноярский край должен найти своё место для того, чтобы экономика нашего региона развивалась быстрее, а условия жизни в сибирских городах становились лучше", - заключил губернатор.

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красноярский край, пмэф, пмэф-2024, инвестиции, арктика, инновации, михаил котюков