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"Бегать ни за кем не будем". Лавров рассказал о передаче предложений Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
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"Бегать ни за кем не будем". Лавров рассказал о передаче предложений Путина
"Бегать ни за кем не будем". Лавров рассказал о передаче предложений Путина - 14.06.2024, ПРАЙМ
"Бегать ни за кем не будем". Лавров рассказал о передаче предложений Путина
Послы России донесут до властей предложения президента страны Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД страны Сергей... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:33+0300
2024-06-14T14:43+0300
политика
россия
украина
лавров
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Послы России донесут до властей предложения президента страны Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД страны Сергей Лавров."Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", — заявил дипломат.Лавров отметил, что предложения российского президента о переходе к переговорам не следует сравнивать с требованием капитуляции, учитывая предысторию событий. Кроме того, он напомнил о договоренностях между Януковичем и оппозицией в 2014 году и отметил, что Украина сейчас жила бы в границах 1991 года, если бы не государственный переворот.Министр подчеркнул, что Россия не просит Запад доверять ей и предложениям президента относительно Украины, но при этом Запад должен быть в курсе реальной ситуации на местах. Он заключил, что Киев, скорее всего, уже ознакомлен с новыми предложениями Путина относительно решения украинского кризиса.Министр отметил, что каждый раз, когда Запад отклонял мирные предложения России, это не приводило к хорошим результатам. Так, после Майдана и государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предложила несколько жестов доброй воли, включая стремление сохранить украинское государство и установить дружественные отношения с ним. Однако все эти предложения были категорически отвергнуты.Президент Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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россия, украина, лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛАВРОВ
14:33 14.06.2024 (обновлено: 14:43 14.06.2024)
 
"Бегать ни за кем не будем". Лавров рассказал о передаче предложений Путина

Лавров: послы России передадут властям предложения Путина по Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Послы России донесут до властей предложения президента страны Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД страны Сергей Лавров.
"Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, предысторию всей этой ситуации, и мы будем ожидать, что реакция последует", — заявил дипломат.
Лавров отметил, что предложения российского президента о переходе к переговорам не следует сравнивать с требованием капитуляции, учитывая предысторию событий. Кроме того, он напомнил о договоренностях между Януковичем и оппозицией в 2014 году и отметил, что Украина сейчас жила бы в границах 1991 года, если бы не государственный переворот.
Министр подчеркнул, что Россия не просит Запад доверять ей и предложениям президента относительно Украины, но при этом Запад должен быть в курсе реальной ситуации на местах. Он заключил, что Киев, скорее всего, уже ознакомлен с новыми предложениями Путина относительно решения украинского кризиса.
Министр отметил, что каждый раз, когда Запад отклонял мирные предложения России, это не приводило к хорошим результатам. Так, после Майдана и государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предложила несколько жестов доброй воли, включая стремление сохранить украинское государство и установить дружественные отношения с ним. Однако все эти предложения были категорически отвергнуты.
Президент Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЛАВРОВ
 
 
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