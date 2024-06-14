https://1prime.ru/20240614/massovka-849170823.html

В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров

В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров

Намеченный на 15-16 июня саммит по Украине в Швейцарии окончательно превратился в "междусобойчик" и походит на фарс, за отсутствием мировых лидеров в Швейцарии... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:18+0300

2024-06-14T12:18+0300

2024-06-14T12:29+0300

политика

украина

совет федерации

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg

МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Намеченный на 15-16 июня саммит по Украине в Швейцарии окончательно превратился в "междусобойчик" и походит на фарс, за отсутствием мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Так называемый "мирный саммит" окончательно превратился в "междусобойчик" и более походит на фарс, да ещё с участием экстремистов", — написал он в своем Telegram-канале. Джабаров добавил, что, "как ни пытались западные кураторы (Владимира — ред.) Зеленского уговорить лидеров государств СНГ принять участие в конференции, никто из них не приедет". "За отсутствием глав государств и мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов", — заключил сенатор."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.

https://1prime.ru/20240613/pozitsiya-849153804.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, совет федерации, саммит