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В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров
В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров
Намеченный на 15-16 июня саммит по Украине в Швейцарии окончательно превратился в "междусобойчик" и походит на фарс, за отсутствием мировых лидеров в Швейцарии... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:18+0300
2024-06-14T12:18+0300
2024-06-14T12:29+0300
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Намеченный на 15-16 июня саммит по Украине в Швейцарии окончательно превратился в "междусобойчик" и походит на фарс, за отсутствием мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Так называемый "мирный саммит" окончательно превратился в "междусобойчик" и более походит на фарс, да ещё с участием экстремистов", — написал он в своем Telegram-канале. Джабаров добавил, что, "как ни пытались западные кураторы (Владимира — ред.) Зеленского уговорить лидеров государств СНГ принять участие в конференции, никто из них не приедет". "За отсутствием глав государств и мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов", — заключил сенатор."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
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Политика, УКРАИНА, Совет Федерации, саммит
В Совфеде назвали саммит по Украине в Швейцарии массовкой из актеров
Джабаров: саммит по Украине превратился в междусобойчик с массовкой из актеров
МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Намеченный на 15-16 июня саммит по Украине в Швейцарии окончательно превратился в "междусобойчик" и походит на фарс, за отсутствием мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Так называемый "мирный саммит" окончательно превратился в "междусобойчик" и более походит на фарс, да ещё с участием экстремистов", — написал он в своем Telegram-канале.
Джабаров добавил, что, "как ни пытались западные кураторы (Владимира — ред.) Зеленского уговорить лидеров государств СНГ принять участие в конференции, никто из них не приедет".
"За отсутствием глав государств и мировых лидеров в Швейцарии собирают массовку из актеров даже не второго или третьего планов", — заключил сенатор.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
НАТО приветствует "мирный саммит" по Украине, но поставки оружия продолжит