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Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом
Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T05:19+0300
2024-06-14T05:19+0300
дмитрий медведев
неоколониализм
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще в феврале в Москве состоялся форум сторонников борьбы с современным неоколониализмом - "За свободу наций!", который организовала партия "Единая Россия". По итогам этого форума стало учреждение мирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", главная задача которого - искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма. По словам Медведева, форум показал, что сегодня "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом", который мешает развиваться многим государствам."Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - отметил Медведев.
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дмитрий медведев, неоколониализм
Дмитрий Медведев, НЕОКОЛОНИАЛИЗМ
05:19 14.06.2024
 
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом

Медведев: все прогрессивные силы должны объединиться в борьбе с неоколониализмом

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще в феврале в Москве состоялся форум сторонников борьбы с современным неоколониализмом - "За свободу наций!", который организовала партия "Единая Россия". По итогам этого форума стало учреждение мирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", главная задача которого - искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма.
По словам Медведева, форум показал, что сегодня "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом", который мешает развиваться многим государствам.
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"Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - отметил Медведев.
 
Дмитрий МедведевНЕОКОЛОНИАЛИЗМ
 
 
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