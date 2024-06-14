https://1prime.ru/20240614/neokolonializm-849155982.html

Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом

Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом - 14.06.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом

Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T05:19+0300

2024-06-14T05:19+0300

2024-06-14T05:19+0300

дмитрий медведев

неоколониализм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:49:1026:626_1920x0_80_0_0_902a8179b3fd0cb1a21531df3bd0a880.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще в феврале в Москве состоялся форум сторонников борьбы с современным неоколониализмом - "За свободу наций!", который организовала партия "Единая Россия". По итогам этого форума стало учреждение мирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", главная задача которого - искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма. По словам Медведева, форум показал, что сегодня "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом", который мешает развиваться многим государствам."Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - отметил Медведев.

https://1prime.ru/20240515/gegemoniya-848201250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, неоколониализм