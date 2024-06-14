https://1prime.ru/20240614/neokolonializm-849155982.html
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом
Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T05:19+0300
2024-06-14T05:19+0300
2024-06-14T05:19+0300
дмитрий медведев
неоколониализм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:49:1026:626_1920x0_80_0_0_902a8179b3fd0cb1a21531df3bd0a880.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще в феврале в Москве состоялся форум сторонников борьбы с современным неоколониализмом - "За свободу наций!", который организовала партия "Единая Россия". По итогам этого форума стало учреждение мирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", главная задача которого - искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма. По словам Медведева, форум показал, что сегодня "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом", который мешает развиваться многим государствам."Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - отметил Медведев.
https://1prime.ru/20240515/gegemoniya-848201250.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_8a5fd02afd4213eb9dd08e04a4ab58e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, неоколониализм
Дмитрий Медведев, НЕОКОЛОНИАЛИЗМ
Медведев призвал к объединению мировых сил в борьбе с неоколониализмом
Медведев: все прогрессивные силы должны объединиться в борьбе с неоколониализмом
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев написал в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Зампред Совбеза РФ напомнил, что еще в феврале в Москве состоялся форум сторонников борьбы с современным неоколониализмом - "За свободу наций!", который организовала партия "Единая Россия". По итогам этого форума стало учреждение мирового антинеоколониального движения "За свободу наций!", главная задача которого - искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма.
По словам Медведева, форум показал, что сегодня "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом", который мешает развиваться многим государствам.
США сошли с ума, пытаясь сохранить гегемонию, заявили в Китае
"Это давняя и сложная проблема, решение которой требует особого подхода и, что важнее всего, общих усилий", - отметил Медведев.