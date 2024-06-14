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В США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год - 14.06.2024, ПРАЙМ
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В США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год
В США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год - 14.06.2024, ПРАЙМ
В США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год
Палата представителей США одобрила собственную версию оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год на сумму порядка 895,2 миллиарда долларов, трансляцию... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T18:58+0300
2024-06-14T18:58+0300
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила собственную версию оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год на сумму порядка 895,2 миллиарда долларов, трансляцию голосования вел телеканал C-Span. Документ был принят 217 голосами против 199 по итогам рассмотрения сотен поправок. Законопроект определяет основные приоритеты оборонной политики страны на предстоящий год. Нынешняя версия документа включает, среди прочего, меры по повышению конкурентоспособности вооруженных сил США перед лицом КНР, шаги по укреплению стратегии сдерживания в Тихом океане, а также инициативы в сфере разработки гиперзвукового оружия, компьютерных технологий и искусственного интеллекта.
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сша
Экономика, США
18:58 14.06.2024
 
В США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год

В США одобрили проект оборонного бюджета на $895,2 млрд на 2025 финансовый год

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила собственную версию оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год на сумму порядка 895,2 миллиарда долларов, трансляцию голосования вел телеканал C-Span.
Документ был принят 217 голосами против 199 по итогам рассмотрения сотен поправок.
Законопроект определяет основные приоритеты оборонной политики страны на предстоящий год. Нынешняя версия документа включает, среди прочего, меры по повышению конкурентоспособности вооруженных сил США перед лицом КНР, шаги по укреплению стратегии сдерживания в Тихом океане, а также инициативы в сфере разработки гиперзвукового оружия, компьютерных технологий и искусственного интеллекта.
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