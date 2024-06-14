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В США высказались о расширении применения оружия для ударов по России
В США высказались о расширении применения оружия для ударов по России - 14.06.2024, ПРАЙМ
В США высказались о расширении применения оружия для ударов по России
Соединенные Штаты не намерены расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по российской территории, сообщает издание Politico со ссылкой | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T14:00+0300
2024-06-14T14:00+0300
2024-06-14T14:01+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не намерены расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по российской территории, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника."Никаких шагов по расширению разрешений для Украины (наносить удары внутри РФ - ред.) не предстоит", — говорится в тексте материала.Отмечается, что Демократическая партия продолжает оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена в этом вопросе. Собеседник издания отметил, что Вашингтон постоянно оценивает ситуацию.В то же время, Германия уже разрешила Украине использовать немецкое оружие против российских позиций вблизи Харьковской области. Некоторые страны НАТО, такие как Великобритания и Франция, также предоставили Украине оружие без каких-либо ограничений.Президент России Владимир Путин предупредил представителей НАТО об опасных последствиях таких действий, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к ответным действиям.
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сша, украина, россия
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ
В США высказались о расширении применения оружия для ударов по России
Politico: США не планируют расширять применение Киевом оружия для ударов по РФ
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не намерены расширять область применения Киевом американского оружия для ударов по российской территории, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
"Никаких шагов по расширению разрешений для Украины (наносить удары внутри РФ - ред.) не предстоит", — говорится в тексте материала.
Отмечается, что Демократическая партия продолжает оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена в этом вопросе. Собеседник издания отметил, что Вашингтон постоянно оценивает ситуацию.
В то же время, Германия уже разрешила Украине использовать немецкое оружие против российских позиций вблизи Харьковской области. Некоторые страны НАТО, такие как Великобритания и Франция, также предоставили Украине оружие без каких-либо ограничений.
Президент России Владимир Путин предупредил представителей НАТО об опасных последствиях таких действий, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к ответным действиям.
Европейцы не сопротивляются. В США рассказали о будущей судьбе Украины