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Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку
Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку
Запад предпринимает попытки подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. Об этом заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:05+0300
2024-06-14T13:10+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад предпринимает попытки подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. Об этом заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент РФ Владимир Путин . Он напомнил, что сегодня деятели в США и Европе говорят о пресловутой деколонизации России. "По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают", — пояснил глава государства. По его словам, реализуя данную стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к России территорий.
https://1prime.ru/20240614/putin-849174470.html
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
13:05 14.06.2024 (обновлено: 13:10 14.06.2024)
 
Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку

Путин: Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Пути
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад предпринимает попытки подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. Об этом заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент РФ Владимир Путин .
Он напомнил, что сегодня деятели в США и Европе говорят о пресловутой деколонизации России.
"По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают", — пояснил глава государства.
По его словам, реализуя данную стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к России территорий.
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