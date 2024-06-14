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Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку

Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин: Запад ищет идеологию для расчленения РФ по национальному признаку

Запад предпринимает попытки подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. Об этом заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:05+0300

2024-06-14T13:05+0300

2024-06-14T13:10+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Запад предпринимает попытки подвести идеологическую основу под расчленение России по национальному признаку. Об этом заявил в ходе встречи с руководством МИД РФ президент РФ Владимир Путин . Он напомнил, что сегодня деятели в США и Европе говорят о пресловутой деколонизации России. "По сути это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России, говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают", — пояснил глава государства. По его словам, реализуя данную стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к России территорий.

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россия, запад, владимир путин