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НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, заявил Путин

НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, заявил Путин - 14.06.2024, ПРАЙМ

НАТО пыталась превратить Украину в свой плацдарм, заявил Путин

Североатлантический альянс пытался превратить Украину в свой плацдарм и делал все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил на встрече с руководством МИД РФ | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:17+0300

2024-06-14T13:17+0300

2024-06-14T13:52+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс пытался превратить Украину в свой плацдарм и делал все, чтобы натравить друг на друга народы, заявил на встрече с руководством МИД РФ президент России Владимир Путин. "Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы", — пояснил глава государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн подчеркнул, что украинский кризис не является конфликтом двух государств. По его словам, события на Украине — прямой результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века, "той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до начала спецоперации".По словам Путина, если бы конфликт заключался в противоречиях между Россией и Украиной, то русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.Российский лидер назвал агрессорами тех, кто помогал Киеву в карательной операции против Донбасса. Он добавил, что Москва "не начинала войну" с Украиной. "Это киевский режим. После того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, — это пособники агрессора", — пояснил Путин.Кроме того, он назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса. По его словам, все эти годы жителей Донбасса, женщин, детей, стариков объявляли людьми второго сорта, недочеловеками, грозили им расправой.В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.

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россия, украина, донбасс, владимир путин, нато