https://1prime.ru/20240614/politika-849156271.html
Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире
Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире
Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее,... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T05:33+0300
2024-06-14T05:33+0300
2024-06-14T05:34+0300
политика
дмитрий медведев
международные отношения
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы". "При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.
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дмитрий медведев, международные отношения
Политика, Дмитрий Медведев, международные отношения
Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире
Медведев: формирование новой системы отношений в мире - дело ближайшего будущего
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы".
Мир выступает за справедливую систему международных отношений, заявил Путин
"При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.