https://1prime.ru/20240614/politika-849156271.html

Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире

Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире - 14.06.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал о формировании новой системы отношений в мире

Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее,... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T05:33+0300

2024-06-14T05:33+0300

2024-06-14T05:34+0300

политика

дмитрий медведев

международные отношения

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы". "При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240527/putin-848542096.html

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дмитрий медведев, международные отношения