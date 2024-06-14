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Счетная палата: доходы бюджета от приватизации многократно превысили план

Счетная палата: доходы бюджета от приватизации многократно превысили план - 14.06.2024, ПРАЙМ

Счетная палата: доходы бюджета от приватизации многократно превысили план

Доходы бюджета РФ от приватизации за 2023 год в 18,2 раза превысили прогноз и достигли почти 27,3 миллиарда рублей из-за незапланированных сделок, говорится в... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T05:49+0300

2024-06-14T05:49+0300

2024-06-14T05:49+0300

экономика

счетная палата

приватизация

бюджет

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ от приватизации за 2023 год в 18,2 раза превысили прогноз и достигли почти 27,3 миллиарда рублей из-за незапланированных сделок, говорится в материалах Счетной палаты России по итогам проверки бюджета Росимущества за 2023 год. "Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности) составило 27 278 451,2 тысячи рублей, что в 18,2 раза выше плановых назначений", - говорится в отчете. В закон о бюджете на 2023 год эти доходы были заложены в сумме 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом доходы федерального бюджета от приватизации увеличилось на 19,5 миллиарда рублей, или в 3,5 раза. "Перевыполнение в основном связано с поступлением средств от крупных сделок по продаже хозяйственных обществ на основании отдельных распоряжений правительства РФ", – объясняют аудиторы. В частности, речь идет о продаже ООО "Феникс" за 10,9 миллиарда рублей, АО "Кучуксульфат" за 10,36 миллиарда рублей и АО "Первая образцовая типография" за 4,934 миллиарда рублей. Из этих обществ в программу приватизации была включена только "Первая образцовая типография", при этом фактическое поступление средств по этой сделке превысило запланированные показатели в 3,6 раза. В текущем году правительство РФ также не планировало приватизировать крупные объекты, в закон о бюджете на 2024 год доходы от приватизации прогнозируются на уровне около 1 миллиарда рублей. Однако Минфин в конце прошлого года предлагал дополнительно рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства.

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счетная палата, приватизация, бюджет