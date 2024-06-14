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Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы
Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы
Отношения России с целым рядом стран Европы деградировали. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T12:49+0300
2024-06-14T12:49+0300
2024-06-14T13:04+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отношения России с целым рядом стран Европы деградировали. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России."Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причем много раз это подчеркивал, не по нашей вине", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что опасность для Европы исходит не от России, а от США. Он отметил, что основная угроза для европейцев заключается в их критической и постоянно растущей зависимости от США в различных сферах, включая военную, политическую, технологическую, идеологическую и информационную.Кроме того, Европа все больше оттесняется на обочину мирового экономического развития, сталкивается с проблемами, такими как миграция, и постепенно теряет свою международную субъектность и культурную идентичность. Путин заметил, что европейские политики боятся попасть в немилость Вашингтона больше, чем их собственных граждан.Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.
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россия, ес, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЕС, Владимир Путин
Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы
Путин: отношения России с целым рядом европейских стран деградировали
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отношения России с целым рядом стран Европы деградировали. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России.
"Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причем много раз это подчеркивал, не по нашей вине", — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что опасность для Европы исходит не от России, а от США. Он отметил, что основная угроза для европейцев заключается в их критической и постоянно растущей зависимости от США в различных сферах, включая военную, политическую, технологическую, идеологическую и информационную.
Кроме того, Европа все больше оттесняется на обочину мирового экономического развития, сталкивается с проблемами, такими как миграция, и постепенно теряет свою международную субъектность и культурную идентичность. Путин заметил, что европейские политики боятся попасть в немилость Вашингтона больше, чем их собственных граждан.
Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.
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