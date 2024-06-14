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Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы

Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал виновника деградации отношений со странами Европы

Отношения России с целым рядом стран Европы деградировали. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T12:49+0300

2024-06-14T12:49+0300

2024-06-14T13:04+0300

политика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Отношения России с целым рядом стран Европы деградировали. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России."Да, сейчас отношения России с ЕС, с рядом, целым рядом европейских государств деградировали. Причем много раз это подчеркивал, не по нашей вине", — отметил президент.Глава государства подчеркнул, что опасность для Европы исходит не от России, а от США. Он отметил, что основная угроза для европейцев заключается в их критической и постоянно растущей зависимости от США в различных сферах, включая военную, политическую, технологическую, идеологическую и информационную.Кроме того, Европа все больше оттесняется на обочину мирового экономического развития, сталкивается с проблемами, такими как миграция, и постепенно теряет свою международную субъектность и культурную идентичность. Путин заметил, что европейские политики боятся попасть в немилость Вашингтона больше, чем их собственных граждан.Ранее российский лидер также отмечал, что причиной ухудшения отношений стала геополитическая конфронтация, инициированная ЕС против России, отклонившейся от своих исходных целей развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте.

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россия, ес, владимир путин