Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о нерушимости государственного единства России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240614/putin-849177253.html
Путин заявил о нерушимости государственного единства России
Путин заявил о нерушимости государственного единства России - 14.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о нерушимости государственного единства России
Государственное единство России не может быть нарушено, заявил президент страны Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T13:43+0300
2024-06-14T14:03+0300
политика
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417175_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_cf8ea258a52ae07fec60cc52ce7aa99e.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Государственное единство России не может быть нарушено, заявил президент страны Владимир Путин."Речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", — отметил российский лидер в ходе встречи с руководством МИД России.Глава государства отметил, что ситуация кардинально изменилась и жители Херсона и Запорожья высказали свою позицию на референдумах.После государственного переворота в Украине в 2014 году, население юго-восточных регионов, говорящих на русском языке, выступило против новых властей, что привело к формированию народного ополчения. Донецкая и Луганская области провозгласили свой суверенитет и стали Донецкой и Луганской народными республиками соответственно.В мае 2014 года в Донбассе были проведены референдумы о статусе этих республик, где большинство избирателей проголосовало за самоопределение и независимость от Украины.
https://1prime.ru/20240614/spektakl-849176520.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417175_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9708207a106abc809eff0cc4141d60b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:43 14.06.2024 (обновлено: 14:03 14.06.2024)
 
Путин заявил о нерушимости государственного единства России

Путин: речи о нарушении государственного единства РФ быть не может, вопрос закрыт

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Государственное единство России не может быть нарушено, заявил президент страны Владимир Путин.
"Речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", — отметил российский лидер в ходе встречи с руководством МИД России.
Глава государства отметил, что ситуация кардинально изменилась и жители Херсона и Запорожья высказали свою позицию на референдумах.
После государственного переворота в Украине в 2014 году, население юго-восточных регионов, говорящих на русском языке, выступило против новых властей, что привело к формированию народного ополчения. Донецкая и Луганская области провозгласили свой суверенитет и стали Донецкой и Луганской народными республиками соответственно.
В мае 2014 года в Донбассе были проведены референдумы о статусе этих республик, где большинство избирателей проголосовало за самоопределение и независимость от Украины.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Путин назвал спектаклем отмену президентских выборов на Украине
13:26
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала