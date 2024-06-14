https://1prime.ru/20240614/putin-849177253.html

Путин заявил о нерушимости государственного единства России

Путин заявил о нерушимости государственного единства России - 14.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о нерушимости государственного единства России

Государственное единство России не может быть нарушено, заявил президент страны Владимир Путин. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T13:43+0300

2024-06-14T13:43+0300

2024-06-14T14:03+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Государственное единство России не может быть нарушено, заявил президент страны Владимир Путин."Речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается", — отметил российский лидер в ходе встречи с руководством МИД России.Глава государства отметил, что ситуация кардинально изменилась и жители Херсона и Запорожья высказали свою позицию на референдумах.После государственного переворота в Украине в 2014 году, население юго-восточных регионов, говорящих на русском языке, выступило против новых властей, что привело к формированию народного ополчения. Донецкая и Луганская области провозгласили свой суверенитет и стали Донецкой и Луганской народными республиками соответственно.В мае 2014 года в Донбассе были проведены референдумы о статусе этих республик, где большинство избирателей проголосовало за самоопределение и независимость от Украины.

https://1prime.ru/20240614/spektakl-849176520.html

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россия, украина, владимир путин