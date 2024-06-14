Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР - 14.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240614/rastorzhenie-849199048.html
Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР
Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР - 14.06.2024, ПРАЙМ
Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price получила уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T20:36+0300
2024-06-14T20:36+0300
экономика
fix price
гдр
bny mellon
расторжение контракта
https://cdnn.1prime.ru/img/83816/22/838162226_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_61ad142eaa948b6fff99715135418511.jpg
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price получила уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает ритейлер. "Fix Price Group... крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сообщает о получении уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок Fix Price Group PLC", - говорится в сообщении. Уточняется, что уведомление не подразумевает немедленного прекращения программы ГДР, BNY остается банком-депозитарием по ГДР Группы. BNY предоставил компании срок до 19 августа 2024 года, чтобы назначить потенциального депозитария-преемника. В случае, если депозитарий-преемник не будет назначен, BNY прекратит депозитарную программу, но не ранее, чем через 90 дней с даты уведомления держателей ГДР о прекращении программы. В настоящее время компания оценивает последствия отказа BNY от обязанностей депозитария, включая последствия для листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астаны и Московской бирже, а также прорабатывает возможные опции. Компания по-прежнему сохраняет приверженность защите прав и интересов всех своих акционеров. Сообщается, что Fix Price должным образом объявит о своих решениях по данному вопросу. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20240324/846655981.html
гдр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83816/22/838162226_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_a1cf0c1cac027506d00d0ab8ae151d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
fix price, гдр, bny mellon, расторжение контракта
Экономика, Fix Price, ГДР, BNY Mellon, расторжение контракта
20:36 14.06.2024
 
Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР

Fix Price получила от BNY извещение о намерении расторгнуть договор ГДР

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price получила уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает ритейлер.
"Fix Price Group... крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сообщает о получении уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок Fix Price Group PLC", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уведомление не подразумевает немедленного прекращения программы ГДР, BNY остается банком-депозитарием по ГДР Группы. BNY предоставил компании срок до 19 августа 2024 года, чтобы назначить потенциального депозитария-преемника. В случае, если депозитарий-преемник не будет назначен, BNY прекратит депозитарную программу, но не ранее, чем через 90 дней с даты уведомления держателей ГДР о прекращении программы.
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
Fix Price направит часть доходов пострадавшим от теракта в "Крокусе"
24 марта, 10:54
В настоящее время компания оценивает последствия отказа BNY от обязанностей депозитария, включая последствия для листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астаны и Московской бирже, а также прорабатывает возможные опции. Компания по-прежнему сохраняет приверженность защите прав и интересов всех своих акционеров. Сообщается, что Fix Price должным образом объявит о своих решениях по данному вопросу.
Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаFix PriceГДРBNY Mellonрасторжение контракта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала