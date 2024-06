https://1prime.ru/20240614/rastorzhenie-849199048.html

Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР

Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР - 14.06.2024, ПРАЙМ

Депозитарий в США известил Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price получила уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть... | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T20:36+0300

2024-06-14T20:36+0300

2024-06-14T20:36+0300

экономика

fix price

гдр

bny mellon

расторжение контракта

https://cdnn.1prime.ru/img/83816/22/838162226_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_61ad142eaa948b6fff99715135418511.jpg

МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price получила уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает ритейлер. "Fix Price Group... крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сообщает о получении уведомления от банка-депозитария the Bank of New York Mellon (далее "BNY") о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок Fix Price Group PLC", - говорится в сообщении. Уточняется, что уведомление не подразумевает немедленного прекращения программы ГДР, BNY остается банком-депозитарием по ГДР Группы. BNY предоставил компании срок до 19 августа 2024 года, чтобы назначить потенциального депозитария-преемника. В случае, если депозитарий-преемник не будет назначен, BNY прекратит депозитарную программу, но не ранее, чем через 90 дней с даты уведомления держателей ГДР о прекращении программы. В настоящее время компания оценивает последствия отказа BNY от обязанностей депозитария, включая последствия для листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астаны и Московской бирже, а также прорабатывает возможные опции. Компания по-прежнему сохраняет приверженность защите прав и интересов всех своих акционеров. Сообщается, что Fix Price должным образом объявит о своих решениях по данному вопросу. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 31 декабря сеть насчитывала 6 414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Выручка компании за 2022 год составила 277,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240324/846655981.html

гдр

2024

Новости

ru-RU

fix price, гдр, bny mellon, расторжение контракта