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В ЕС ждут общего решения по ограничениям для российских дипломатов
В ЕС ждут общего решения по ограничениям для российских дипломатов - 14.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС ждут общего решения по ограничениям для российских дипломатов
ЕС не комментирует возможность введения ограничений на передвижения для российских дипломатов в странах объединения из-за того, что не вправе раскрывать... | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T10:13+0300
2024-06-14T10:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – ПРАЙМ. ЕС не комментирует возможность введения ограничений на передвижения для российских дипломатов в странах объединения из-за того, что не вправе раскрывать содержание переговоров по таким вопросам между странами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, рассказал агентству РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества. Ранее издание Politico сообщило, что единогласной позиции по таким ограничениям европейские страны пока не достигли. "Все решения по санкциям принимаются странами-членами ЕС единогласно в рамках Совета. Мы не комментируем решения Совета ЕС и не делаем предположений по возможному будущему развитию (ситуации – ред.)", — пояснил собеседник агентства. Ранее Politico сообщило, что главы МИД некоторых европейских стран обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. С инициативой ограничений выступила Чехия и ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики, пишет издание При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное сообщение, заявляла, что Москва разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву. .
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В ЕС ждут общего решения по ограничениям для российских дипломатов
В ЕС заявили о необходимости общего решения по ограничениям для дипломатов из РФ
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – ПРАЙМ. ЕС не комментирует возможность введения ограничений на передвижения для российских дипломатов в странах объединения из-за того, что не вправе раскрывать содержание переговоров по таким вопросам между странами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, рассказал агентству РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.
Ранее издание Politico сообщило, что единогласной позиции по таким ограничениям европейские страны пока не достигли.
"Все решения по санкциям принимаются странами-членами ЕС единогласно в рамках Совета. Мы не комментируем решения Совета ЕС и не делаем предположений по возможному будущему развитию (ситуации – ред.)", — пояснил собеседник агентства.
Ранее Politico сообщило, что главы МИД некоторых европейских стран обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. С инициативой ограничений выступила Чехия и ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики, пишет издание При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное сообщение, заявляла, что Москва разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву. .
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